Das Technologie-Startup NorcSi aus Halle an der Saale hat erfolgreich eine weitere Finanzierungsrunde in Höhe von 10,7 Millionen abgeschlossen. Die Investitionen fließen unter anderem in den Aufbau einer Produktionslinie von Anoden aus reinem Silizium. NorcSi gilt laut Unternehmensmitteilung als "weltweit erster Akteur, der von der Vorserienfertigung einzelner Anoden zur automatisierten Produktion von reinen Silizium-Anoden im industriellen Rolle-zu-Rolle-Verfahren ...

