Microsoft Quartalszahlen - Stärkstes Umsatzwachstum in drei Jahren

Microsoft präsentierte sich vor seinen Anlegern mit herausragenden Zahlen im Bereich Cloud und KI.



Gestern legte der Technologie-Riese seine Bücher erneut offen. Darin offenbarte das Unternehmen, dass es im vergangenen Quartal einen Umsatz von 76,4 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 27,2 Milliarden US-Dollar erzielte. Diese Ergebnisse sind außerordentlich gut und bedeuten je ein Wachstum von rund 18 und 24 Prozent. Das Unternehmen begründet das starke Wachstum durch die hohe Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen und den KI-Boom. Besonders gut lässt sich dies an den Zahlen rund um die Cloud-Computing Software Azure erkennen. Zum ersten Mal erzielte sie einen Jahresumsatz von über 75 Milliarden US-Dollar, was ein Jahreswachstum von 34 Prozent bedeutet.



Die Aktie des Unternehmens zeigt sich bereits seit längerem stark. Seit dem Tief im April klettert die Aktie in die Höhe und erzielte bis gestern (30.07.2025) eine Rendite von beinahe 49 Prozent. Interessant wird somit für die Anleger, ob die Aktie nach diesen Quartalsergebnissen weiterhin wachsen wird und vor allem wie stark.









