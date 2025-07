Bitwise-Experte sieht Ethereum vor explosivem Durchbruch

Der Kurs von Ethereum ist in den letzten Wochen deutlich nach oben geschossen, doch mit der Rallye könnte es jetzt womöglich noch nicht vorbei sein. Darum rechnen Experten jetzt mit einem Bitcoin-artigen Anstieg, und so hoch kann es für den größten aller Altcoins bald gehen.

Unternehmen kaufen ETH im großen Stil - Nachfrageschock erwartet

Der Kurs von Ethereum hat in den letzten Tagen nachgegeben, befindet sich aber im Vergleich zu den vergangenen Wochen noch immer auf einem hohen Niveau. Viele Analysten erwarten nun, dass die zweitgrößte Kryptowährung im Zuge der allgemein positiven Marktstimmung den Widerstand bei 4.000 US-Dollar anläuft. Doch geht es nach einer aktuellen Analystenprognose, so kann es noch viel weiter nach oben gehen.

So hat die Krypto-Vermögensverwaltung Bitwise in einer kürzlich veröffentlichten Analyse einen deutlichen Kursausbruch bei Ethereum prognostiziert. Konkret erwartet Matt Hougan, Chief Investment Officer (CIO) des Unternehmens, einen bald einsetzenden Nachfrageschock. Grund: Immer mehr Firmen beginnen, wie beim Bitcoin ETH zu kaufen und drücken damit den Preis nach oben, verknappen aber auch das Angebot. So schrieb Hougan, dass allein seit Mai 2025 2,83 Millionen ETH von Unternehmen gekauft worden sind.

Bitcoin-ähnlicher Anstieg mit 200% Potenzial möglich

Beispielsweise besitzt das Sportwettenunternehmen SharpLink Gaming inzwischen mehr als 360.000 ETH-Coins und könnte in Zukunft weitere akkumulieren. Ein anderer Player, The Ether Machine, will demnächst an die Börse gehen und auf Basis seiner 400.000 ETH-Tokens eine ähnliche Strategie für die zweitgrößte aller Kryptowährungen aufsetzen, wie Strategy es für den Bitcoin getan hat. Dementsprechend erwartet der CIO, dass Ethereum bald einen Bitcoin-artigen Anstieg zeigen könnte.

Eine konkrete Preisprognose von Bitwise gab es im Zusammenhang der Studie nicht. Sollte der Anstieg der zweitgrößten Kryptowährung allerdings Bitcoin-artig verlaufen, dann wären rund 200 Prozent Kurssteigerung für Anleger möglich (Rendite BTC seit Anfang 2024). In weiteren Studien hatte das Unternehmen einen Anstieg der Kryptowährung auf neue Allzeithochs noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Ein solches Szenario würde für den Kurs weitere 1.100 US-Dollar Luft nach oben bedeuten.

