Ethereum-Rallye: Analysten warnen vor Überhitzung nach 70% Anstieg

Die Kurse von Ethereum sind in den vergangenen Wochen sehr stark angezogen. Anleger hoffen nun auf den Beginn der Altcoin Season und weitere deutliche Kurssteigerungen. Doch Analysten sehen Warnsignale. Hat der Kurs von ETH seinen Höhepunkt vielleicht schon erreicht?

Santiment warnt vor extremer Euphorie

Nach einer langen Durststrecke hat der Ethereum-Kurs in den vergangenen Wochen deutlich aufgewertet und von 2.200 US-Dollar auf 3.800 US-Dollar binnen kürzester Zeit zulegen können. Viele Investoren hoffen nach diesem Ausbruch auf noch stärkere Kurssteigerungen und den endgültigen Beginn einer potenziellen Altcoin Season. Doch Analysten sehen bereits jetzt Warnsignale, die darauf hindeuten könnten, dass der Altcoin seinen Zenit bereits überschritten hat.

"Soziale Kennzahlen zeigen erste Warnsignale. Seit Anfang Mai ist das Preisverhältnis von Ethereum gegenüber Bitcoin um unglaubliche 70 % gestiegen", heißt es von dem Analyseunternehmen Santiment in einer kürzlich veröffentlichten Studie. "Dies hat zu extremer Euphorie und einem massiven Anstieg der sozialen Dominanz geführt, was oft ein Warnsignal ist", schreiben die Experten weiter. Die Analysten bemerkten, dass der Anstieg des Interesses durch die Rallye beim Kurs ein antizyklisches Signal sein könnte bzw. sich in der Vergangenheit immer wieder als solches erwiesen hat.

Geteilte Expertenmeinungen zu ETH-Aussichten

Während das Analysehaus Santiment Warnsignale für den weiteren Kursverlauf von Ethereum sieht, bleiben andere Experten aber optimistisch für die zweitgrößte aller Kryptowährungen. Michael Novogratz, CEO von Galaxy Digital, sagte kürzlich: "Es gibt nicht viel Angebot an ETH, und deshalb denke ich, dass ETH wahrscheinlich eine Chance hat, Bitcoin in den nächsten drei bis sechs Monaten zu übertreffen."

Santiment-Analyst Maksim Balashevich sieht ebenfalls Potenzial für den Altcoin, nicht zuletzt angesichts der wachsenden Zahl von Unternehmen, die damit beginnen, durch Kapitalerhöhungen oder auf Kredit Ethereum zu kaufen. Dementsprechend gibt es eine eher gespaltene Meinung der Experten zu Ethereum, und ob es zu einem Kursanstieg kommen kann, werden die kommenden Tage und Wochen zeigen.

Bitcoin Hyper als innovatives Layer-II-Projekt im Presale

Die Rede ist dabei von Bitcoin Hyper, einem neuen und sehr innovativen Layer-II-Projekt, das die Anwendungen der Solana Blockchain mit Bitcoin auf eine einzigartige Weise vereint. Konkret ist das dadurch möglich, dass das Projekt die Solana Virtual Machine (SVM) um die Funktionen des Altcoins auf das Bitcoin-Netzwerk übertragen. Dadurch werden nicht nur extrem schnelle Transaktionen zu niedrigen Preisen ermöglicht, sondern zudem auch Staking, Lending, dApps usw. Besonders wichtig dabei: Die Nutzer behalten dabei die volle Kontrolle über ihre Bitcoins.

Angesichts dessen ist das Bitcoin Hyper Projekt bei Anlegern übrigens extrem beliebt und erhält trotz des Fakts, dass es noch relativ unbekannt ist, enorm hohe Zuflüsse. Allein binnen der ersten vier Wochen konnten rekordverdächtige zwei Millionen US-Dollar eingesammelt werden, wobei die Summe täglich steigt. Zusätzlich ist es bei Bitcoin Hyper übrigens auch noch möglich, durch das Staking der gekauften Token Prämien zu vereinnahmen. Aktuell belaufen sich die Rewards auf 170 Prozent pro Jahr und werden insgesamt für die ersten zwei Jahre ausbezahlt.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.