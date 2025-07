Krypto-Markt dreht nach Powell-Rede: Altcoins vor wichtiger Weichenstellung

Die Rede von Jerome Powell hatte am Mittwochabend für Unsicherheit gesorgt, doch die Marktreaktion fiel überraschend bullisch aus. Der Blick auf das Total3-Chart (Gesamtkapitalisierung ohne Bitcoin und Ethereum) zeigt den erfolgreichen Ausbruch aus einer mehrwöchigen Bullenflagge. Die gestrige 4-Stunden-Kerze schloss deutlich über der oberen Begrenzung - ein erstes Anzeichen für eine nachhaltige Trendfortsetzung.

Total3 bricht aus - Bitcoin-Dominanz vor Entscheidung

Kurzfristig sind Market Cap Ziele im Bereich 104 bis 107 Milliarden US-Dollar für das Total 3 realistisch. Die Struktur bleibt intakt, solange Rücksetzer kontrolliert verlaufen. Parallel dazu bleibt die Bitcoin-Dominanz spannend: Sie konsolidiert aktuell in einem symmetrischen Dreieck. Ein Ausbruch nach unten würde Kapital zurück in Altcoins fließen lassen - potenziell der Startschuss für eine neue Altcoin-Rotation.

Zielbereiche für die Dominanz liegen dann zwischen 42 und 48 Prozent. Diese Entwicklung könnte den Startschuss für eine breitere Altcoin-Season bedeuten, bei der etablierte und neue Projekte gleichermaßen profitieren könnten.

Einzelne Altcoins zeigen starke Setups

Litecoin (LTC) verteidigte den Bereich um 107 US-Dollar erfolgreich. Ein Ausbruch über 114 US-Dollar eröffnet kurzfristiges Potenzial bis 120 US-Dollar. XRP testete zuletzt nochmals seinen Supportbereich, bevor ein neuer Aufwärtsimpuls einsetzte. Sollte der Breakout über 3,5 US-Dollar gelingen, könnte der Coin mittelfristig in Richtung 4 US-Dollar laufen. Cardano (ADA) blieb im Bereich um 80 Cent stabil, während VeChain (VET) unterhalb der 2,7 Cent-Marke Liquidität einsammelte und nun nach oben dreht.

Solana (SOL) traf den Zielbereich um 160 US-Dollar exakt und zieht aktuell stark an. Kurzfristige Ziele liegen bei 182 bis 187 US-Dollar. Chainlink (LINK) zeigt eine impulsive Aufwärtsstruktur mit Zielen bei 20 bis 23 US-Dollar. Quant (QNT) formt eine inverse SKS-Struktur, Polygon (MATIC) bleibt stabil über 20 Cent, während Fetch.ai (FET), Sui (SUI) und Bittensor (TAO) ebenfalls bullishe Setups aufweisen.

TOKEN6900 sammelt über 1,4 Millionen ohne Utility ein

TOKEN6900 (T6900) hat als reiner Memecoin in kürzester Zeit über 1,4 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt - und das ganz ohne Utility, Roadmap oder Versprechungen. Der Kurs steht aktuell bei 0,006775 US-Dollar, das Presale-Limit von 5 Millionen rückt näher. Mit einer klaren Message ("Non-Corrupt Token") und 44 Prozent APY im Staking entwickelt sich TOKEN6900 zur spannendsten Meme Möglichkeiten dieser Marktphase - was aber mit entsprechend hohem Risiko verbunden ist.

TOKEN6900, der selbsternannte "Non-Corrupt Token", zieht Meme-Fans und Terminally-Online-Trader gleichermaßen an. Sobald das Projekt 5 Millionen US-Dollar erreicht, ist der Presale abgeschlossen und der Handel startet nur noch an Börsen. Staking wird mit aktuell 44 Prozent APY belohnt, und die Community wächst täglich auf X und Instagram. TOKEN6900 ist dabei nicht einfach ein weiterer Meme-Coin - es ist eine Ansage an den überladenen Markt: Keine Versprechen, keine Utility, keine Roadmap - nur Vibes.

Direkt zur TOKEN6900 Website!

