VeChain im Fokus: Warum Experten jetzt wieder auf VET setzen

VeChain zählt zu den am längsten etablierten Projekten im Kryptomarkt, stand zuletzt jedoch eher im Schatten jüngerer Coins. Nun sorgt der renommierte Analyst Michaël van de Poppe mit einer optimistischen Einschätzung für neues Interesse: Er sieht in der aktuellen Kurslage von VET eine vielversprechende Ausgangsbasis für eine mögliche Rallye.

VET weit unter Allzeithoch - Aufwärtspotenzial vorhanden

Bitcoin und die meisten anderen Top-Kryptos haben in den letzten Wochen und Monaten bereits starke Rallyes erlebt. Im Falle von BTC liegt der Kurs heute unmittelbar unter dem jüngst erst erreichten Allzeithoch. Dementsprechend ist das Aufwärtspotenzial hier bei weitem nicht mehr so groß wie bei neuen Kryptowährungen oder solchen Coins, die sich noch weit von ihren früheren Höchstständen entfernt befinden.

Die Kryptowährung des dahinter stehenden Projektes VeChain zählt bereits zu den Dinosauriern am Markt. 2018 auf CoinMarketCap gelistet, erreichte VET seine Allzeithöchststände im letzten Bullenmarkt 2021, als der Kurs auf bis zu 0,27 $ anstieg. Seitdem ist die Nachfrage nach VET jedoch deutlich eingebrochen. Zuletzt war der Kurs immer wieder auf den Support um 0,02 $ zurückgefallen. Heute wird VET nicht weit über dieser wichtigsten Unterstützungszone bei 0,024 $ gehandelt, was VET nach wie vor zu einer der 49 größten Kryptowährungen am Markt macht.

Analyst sieht VET-Rallye als realistisch

Erst gestern hat van de Poppe in einem Post auf X auf das gerade erst von VET eingeführte Stargate-Staking-Programm verwiesen. Mit Stargate soll es möglich sein, VET zu staken, ein sogenanntes Deligator-NFT zu minten und damit Rewards von bis zu 9 % APY zu generieren. Für die Teilnahme am Stargate-Programm sind lediglich 10.000 VET nötig. Zudem gibt es aktuell auch noch einen Early-Bird-Bonus, der das Staking noch einmal attraktiver machen soll.

Van de Poppe zufolge stellt die 0,03-$-Marke nun den wichtigsten Widerstand dar, den die VET-Bullen überwinden müssten, um eine größere Rallye zu initiieren. Sollte dieser Widerstand, angetrieben durch die aktuelle Altcoin-Season, überwunden werden können, könnte es van de Poppe zufolge zu einer größeren Rallye in Richtung des Jahreshochs bei 0,08 $ oder sogar zu einem Aufschwung auf ein neues Jahreshoch in Richtung 0,12 $ kommen. Mit der heutigen Marktkapitalisierung von kaum mehr als 2 Milliarden $ und dem Kurs von unter 0,025 $ hat VET auf jeden Fall Wachstumspotenzial.

SNORT Presale als junge Alternative zu etablierten Projekten

Snorter ist ein junges Krypto-Projekt, das darauf abzielt, einen funktionierenden Telegram-Trading-Bot zu entwickeln und sich gleichzeitig als Meme-Projekt zu positionieren. Damit erinnert es viele an eine jüngere und dynamischere Version des etablierten Solana-Coins BONK, der ebenfalls auf die Schaffung von Utility durch seinen Bonkbot setzt. Die Snorter-Entwickler bauen ihren Trading-Bot auf der Solana Virtual Machine auf, um ihn schneller und günstiger als die Konkurrenz zu machen.

Neben dem Trading-Bot entwickeln die Developer von Snorter auch einen eigenen Meme-Coin, der das zentrale Element des Ökosystems darstellt. Der trägt den Namen SNORT und befindet sich heute noch im Presale. Das heißt, dass er ausschließlich über die offizielle Website und das dort befindliche Vorverkaufs-Widget erworben werden kann. Der Preis pro Token liegt aktuell noch bei unter zehn Cent, und es kamen schon über 2,6 Millionen $ an Funding von interessierten Anlegern zusammen. Die im Presale erworbenen Coins können zudem auch für eine jährliche Rendite von bis zu 162 % gestakt werden.

