FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Auf die Kursgewinne von Siemens Healthineers am Vortag nach einem starken Quartalsbericht sind am Donnerstag Verluste gefolgt. Zuletzt gab die Aktie als einer der größten Verlierer im Dax 3,5 Prozent auf 47,77 Euro nach. Der Druck nahm dabei am frühen Nachmittag ein wenig zu, als das Medizintechnikunternehmen mitteilte, dass der Mutterkonzern Siemens seinen Anteil um knapp zwei Prozentpunkte auf etwas über 71 Prozent gesenkt hat.

Deutsche-Bank-Analyst Falko Friedrichs bleibt nach den am Mittwoch veröffentlichen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal positiv gestimmt, schrieb zugleich aber: Er sei sich bewusst, dass weiterhin Unsicherheit darüber bestehe, was mit den Healthineers-Anteilen der Siemens AG passiere. Daher verstehe er die Frustration der Anleger darüber, dass es bis zum Kapitalmarkttag im Dezember diesbezüglich wohl auch keine Klarheit geben werde./ck/mis

