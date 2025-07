Actien-Börse Nr. 31

Alle bekannten Adressen wie CAESARS ENTERTAINMENT oder LAS VEGAS SANDS berichteten soeben über die Umsätze und Gewinne. Lohnt sich ein Investment?Die Welt der Spiele ist der beste Konjunkturindikator für das ganze Land. Diese alte Regel kennt jeder. Sie sagt mehr aus über die Verbraucherstimmung als Statistiken. Alle stehen vor der gleichen Ausgangslage:Es steht kein Hype bevor, aber eine breite Spielerkonjunktur mit Hoffnung. Das lässt sich nutzen.