Salzburg (ots) -Nach über einem Jahrzehnt übergibt Dr. Matthias Röder die Geschäftsführung des Eliette und Herbert von Karajan Instituts mit 1. August 2025 an Pavel Achter. Mit seiner relevanten beruflichen Erfahrungen möchte dieser die bestehenden Aktivitäten fortführen und gemeinsam mit der Familie Karajan neue Impulse setzen.Dr. Röder leitete das Institut seit 2011 und prägte es maßgeblich, etwa durch die Gründung und Entwicklung der Karajan Music Tech Conference, die Digitalisierung des Karajan-Archivs sowie zukunftsorientierte Kooperationen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, immersive Medien und Musiktherapie.Sein Nachfolger Pavel Achter war in leitenden Positionen in der Musikindustrie, Kulturberatung und Finanzwirtschaft tätig. Bei der Universal Music Group verantwortete er internationale Strategieprojekte und begleitete Investitionen in renommierte Musikproduktionen, Kataloge und Veranstaltungen. Als Senior Consultant bei der Kulturberatung actori beriet er zahlreiche Kultureinrichtungen bei der Entwicklung zukunftsfähiger Strategien. Darüber hinaus engagierte er sich im Aufbau sozialunternehmerischer Initiativen im Kultur- und Kreativbereich. Seine berufliche Laufbahn begann Achter bei UBS in der internationalen Vermögensverwaltung und Geschäftsentwicklung."Ich freue mich, die Leitung des Karajan Instituts zu übernehmen und gemeinsam mit der Familie an der Bewahrung und Weiterentwicklung von Herbert von Karajans musikalischem Vermächtnis zu arbeiten", so Achter."Die Familie Karajan dankt Dr. Matthias Röder für sein Engagement und die während seiner Amtszeit initiierten Projekte. Mit der Ernennung von Pavel Achter zum Geschäftsführer sehen wir die Chance, die Aktivitäten des Instituts mit einem frischen Blick weiterzuentwickeln und neue Impulse zu setzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und heißen ihn herzlich willkommen", so der Aufsichtsrat.Über das Karajan Institut:Das Eliette und Herbert von Karajan Institut mit Sitz in Salzburg ist die Nachfolgeinstitution des 1995 gegründeten Karajan Centrums in Wien. Als gemeinnützige Organisation verfolgt es das Ziel, das künstlerische Erbe Herbert von Karajans zu bewahren, die nächste Generation für klassische Musik zu begeistern und die Zukunft der Musik aktiv mitzugestalten, insbesondere durch technologische Innovation und neue Denkansätze.Link: https://karajan.org/Pressekontakt:Für das Eliette und Herbert von Karajan Institut:Dr. Alfred AutischerTelefon: +43 664 8844 6420E-Mail: office@autischer.atOriginal-Content von: Gaisberg Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120433/6088173