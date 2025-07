Stuttgart (ots) -Der SWR überträgt live am Freitag, 1. August 2025 aus dem Münster Zwiefalten im Fernsehen, online und in der SWR Aktuell AppDas Zugunglück bei Riedlingen am Sonntagabend, bei dem drei Menschen starben und 36 Menschen zum Teil schwer verletzt wurden, hat viele Menschen erschüttert. Am Freitag findet im Münster Zwiefalten im Gedenken an die Opfer ein ökumenischer Gottesdienst statt. Aus diesem Anlass ändert der Südwestrundfunk (SWR) sein Programm und überträgt den Gedenkgottesdienst am Freitag, 1. August 2025 live von 10:55 Uhr bis voraussichtlich 12:25 Uhr im Fernsehen. Auch im Web, in der SWR Aktuell App und auf Facebook ist die Gedenkfeier zu erleben.Gemeinsam halten Klaus Krämer, Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, und Ernst-Wilhelm Gohl, Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg den Gottesdienst im Münster Unserer Lieben Frau in Zwiefalten (Landkreis Reutlingen)."SWR Extra: Nach dem Zugunglück bei Riedlingen - Der Gedenkgottesdienst" liveModerator Georg Bruder führt gemeinsam mit Martina Steinbrecher, Pfarrerin und Rundfunkbeauftragte der Evangelischen Landeskirche in Baden, auf die Übertragung des Gottesdienstes hin. Im Anschluss geht es um die Frage, wie es für Opfer, deren Angehörige und die Einsatzkräfte weitergehen kann, um nach dem traumatisierenden Erlebnis im Alltag bestehen zu können.Ministerpräsident Winfried Kretschmann unter den GottesdienstteilnehmernAls Gäste werden im Münster Zwiefalten (Landkreis Reutlingen) Angehörige von Opfern, Einsatzkräfte und Landes- sowie Bundespolitiker erwartet. Unter anderem haben der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Bahnchef Richard Lutz ihre Teilnahme zugesagt. Angekündigt ist auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder.Nach der Ausstrahlung ist der Gedenkgottesdienst in der ARD Mediathek auf www.ardmediathek.de zu sehen.Fotos über ARD-Foto.dePressekontakt: Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6088181