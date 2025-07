Im Herzen von Madrid ist ein neuer Ladepark mit 40 Ladepunkten und einer Gesamtleistung von 3.200'¯kW in Betrieb gegangen. Die schnellsten Säulen liefern bis zu 350'¯kW - genug, um etwa einen Porsche Taycan in 18 Minuten von 10 auf 80'¯Prozent zu laden. Zwei 1.600-kW-Trafos sichern die Stromversorgung. In Madrid wurde am 24. Juli einer der größten Ladeparks des Landes eröffnet, der von der Stadt selbst initiiert wurde und kombiniert auf eine Leistung ...

