Der Halbleiter-Ausrüster Aixtron zeigt sich trotz eines schwierigen Marktumfelds auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen.Der Bereich der Optoelektronik, insbesondere durch die steigende Nachfrage nach Lasern für die Datenkommunikation in KI-Rechenzentren, sorgt weiterhin für Wachstumspotenzial, wie die Zahlen der Herzogenrather am Donnerstag zeigen. Doch während dieser Sektor floriert, kämpfen die Märkte für SiC- und GaN-Leistungselektronik mit schleppender Nachfrage, besonders in den Bereichen E-Autos, Smartphones und Laptops. Trotz dieses schwierigen Umfelds übertraf der Anlagenbauer für die Chipindustrie mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten. Im zweiten Quartal …