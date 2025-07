NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 600 auf 675 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In seinem vierten Geschäftsquartal habe der Softwarekonzern aufs Gaspedal getreten und werde wohl im neuen Geschäftsjahr Vollgas geben, schrieb Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Cloud-Computing-Plattform Azure habe, angetrieben durch die Stärke im Kerngeschäft, die hohen Erwartungen mehr als erfüllt. Er bekräftigte die Aktie als "Top Pick"./rob/ck



