Bitcoin steigert Lohn durchschnittlich 49.996,73 %: So viel ist jetzt möglich!

Viele Arbeitnehmer fühlen sich im Hamsterrad gefangen, obwohl sie mit einer ähnlichen Strategie wie das Unternehmen Strategy Inc. zu Millionären werden können, indem sie mit Kryptowährungen wie Bitcoin ihren Stundenlohn nachträglich steigern. Wie sehr man das Gehalt in Deutschland durchschnittlich über die letzten Jahre mit Bitcoin und Ethereum steigern konnte sowie was Sie mit einem jetzigen Investment zu erwarten haben, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

So viele Arbeitsstunden wären für 1 Bitcoin nötig gewesen

Bei Bitcoin handelt es sich um die älteste Kryptowährung, weshalb sich hier ein früher Einstieg natürlich besonders stark bemerkbar gemacht hätte. Schließlich wurde er im Oktober 2009 erstmalig für 0,00099 USD öffentlich zum Handel angeboten. Mittlerweile ist er bis auf einen Preis von 118.609,01 USD und somit um 11.980.707.981 % gestiegen. Aber auch bei einer späteren Betrachtung ab 2015 sind die Unterschiede bedeutend.

Jahr BTC-Preis (€) Ø-Stundenlohn (€) Arbeitsstunden für 1 BTC 2015 236,76 20,85 11,36 2020 8134,11 22,94 354,58 2025 99682,76 24,59 4053,79 2030 2428797 26,7 90950,78

Mitte des Jahres 2015 kostete 1 Bitcoin noch 236,76 EUR und der durchschnittliche Stundenlohn in Deutschland betrug 20,85 EUR. Somit wären also 11,36 Arbeitsstunden für den Erwerb von 1 BTC notwendig gewesen, welche bei dem heutigen Preis nachträglich mit 10.440,93 EUR pro Stunde entlohnt worden wären, da Sie somit eine Rendite von 49.996,73 % erzielt hätten.

Während Bitcoin Mitte des Jahres noch bei 99.682,76 USD stand, hätten man trotz des 17,9 % höheren Stundenlohns aufgrund der deutlich stärkeren BTC-Kursanstiege fast 4.054 Arbeitsstunden benötigt. Bis zum Jahr 2030 könnte Bitcoin bereits laut CAGR-Prognose 2.428.797 EUR erreichen, womit schätzungsweise 90.951 Stunden Arbeit notwendig wären.

So viele Arbeitsstunden wären für 1 Ethereum nötig gewesen

Bei Ethereum hätte sich ebenfalls ein früher Kauf deutlich stärker als bei vielen Aktien bemerkbar gemacht. Auch wenn ETH von seinem ersten Listungspreis von 0,26 EUR nur um 1.287.446 % auf heute 3.346,40 EUR steigen konnte, sind die Unterschiede sehr groß, was jedoch nicht auf jeden Coin zutrifft.

Jahr ETH-Preis (€) Ø-Stundenlohn (€) Arbeitsstunden für 1 ETH 2015 2,55 20,85 0,12 2020 201,14 22,94 8,77 2025 3502,81 24,59 142,45 2030 166991,7 26,7 6253,31

Im Jahr 2015 wurde Ethereum im Vergleich zu Bitcoin im Juli gerade erst gelistet, was natürlich auch zu einer schlechteren Vergleichbarkeit führt. So wären damals bei demselben Stundenlohn von 20,85 EUR nur 0,12 Arbeitsstunden benötigt worden. Da ETH nun bis auf 3.346,40 EUR gestiegen ist, wäre dies ein Stundenlohn von 27.361,74 EUR.

Noch vor fünf Jahren hätten man bei einem ETH-Kurs von 201,14 EUR durchschnittlich 8,77 Stunden gearbeitet, was immer noch einem Stundenlohn von 381,66 EUR entsprochen hätte. Im Jahr 2025 waren hingegen schon 143 Stunden notwendig und bis 2030 könnten es laut CAGR-Prognose bei einem ETH-Preis von 166.991,70 EUR schon 6.253 Stunden sein.

So können Sie jetzt Ihren Stundenlohn mit Bitcoin und Ethereum steigern

Wenn Sie sich nun für ein Bitcoin-Investment entscheiden, können Sie Ihren gesparten Lohn nachträglich vervielfältigen, sofern sich die Geschichte wiederholt. Sofern man jetzt beispielsweise 30 % der Arbeitszeit in Bitcoin spart, entspräche dies 648 Stunden und somit jährlich durchschnittlich 15.934 EUR. Bis zum Jahr 2030 wäre Ihr Stundenlohn somit rückblickend 599,14 EUR und Ihr Gewinn aus einem Jahr 388.278,72 EUR, sofern das Prognoseziel von 2.428.797 EUR erreicht wird.

Entscheiden Sie sich hingegen heute für ein Ethereum-Investment und würden ebenfalls 648 Stunden und somit 15.934 EUR in ETH anstelle von EUR sparen, hätten Sie als deutscher Arbeiter durchschnittlich 4,7615 ETH. ETH soll laut Prognose bis 2030 auf 166.991,70 EUR kommen, womit Ihr Verdienst 795.136,79 EUR und Ihr Stundenlohn 1.172,29 EUR und Ihr Gewinn aus 1 Jahr Ersparnissen 759.634,92 EUR betragen würde.

Insbesondere Anfänger profitieren bei Kryptoinvestments von dem Durchschnittskosteneffekt, da sie somit weniger wegen Emotionalität zu Fehlentscheidungen verleitet werden, sondern kontinuierlich sparen.

