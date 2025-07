Die Aktie des größten US-amerikanischen Krankenversicherers notiert erneut am Ende im Dow Jones. Zur Stunde verliert das Papier von UnitedHealth gut drei Prozent an Wert und nähert sich damit dem vor wenigen Wochen markierten Mehrjahrestief wieder an. Nach der enttäuschenden Ergebnisentwicklung stuft Baird die Aktie ab.Analyst Michael Ha hat das Votum für den US-Wert von "Neutral" auf "Underperform" gesenkt. Zudem kassierte der Experte das Kursziel in Höhe von 312 Dollar und sieht den Dow-Jones-Titel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...