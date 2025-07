München (ots) -Am 1. August 2005 fiel die erste Klappe, am 26. September lief die erste Folge im Ersten: Seither zieht "Sturm der Liebe" ein Millionenpublikum in den Bann. Zwei Jahrzehnte später blickt die ARD-Erfolgstelenovela auf folgende Bilanz zurück: Über 4.400 Folgen der von der Bavaria Fiction produzierten Daily wurden bisher ausgestrahlt; mehr als 347.000 geschriebene Drehbuchseiten, rund 12.200 Küsse und 600 Schauspielerinnen und Schauspieler haben die Welt um den "Fürstenhof" zum Leben erweckt.Dass die Geschichten aus Bichlheim weit über die Landesgrenzen hinaus begeistern, zeigen die Verkäufe in 51 Ländern durch die Bavaria Media - von "Tempesta d'amore" in Italien bis "Le Tourbillon de l'Amour" in Belgien. In Deutschland überzeugt "Sturm der Liebe" ebenfalls in der ARD Mediathek: Mit 151 Millionen Abrufen im Jahr 2024 erreicht die Serie auch zunehmend jüngere Zielgruppen.Peter Proske-Clayton, Produzent von "Sturm der Liebe": "Ursprünglich waren nur 100 Folgen geplant. Heute, zwei Jahrzehnte später, ist 'Sturm der Liebe' mit über 4.400 ausgestrahlten Episoden ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Der anhaltende Erfolg und der Zuspruch unserer Fans motivieren uns, weiterhin packende Geschichten am Puls der Zeit zu erzählen!"Mit dem baldigen Start der 22. Staffel (voraussichtlicher Sendetermin 29. Oktober 2025) setzt "Sturm der Liebe" diese Erfolgsgeschichte fort und verspricht den Zuschauer:innen mit dem neuen Traumpaar Fanny Schätzl (Johanna Graen) und Kilian Rudloff (Anthony Paul) weiterhin packende Liebesgeschichten vor der Kulisse des "Fürstenhofs".Das neue Traumpaar der 22. StaffelIn der 22. Staffel von "Sturm der Liebe" stehen sich zwei Menschen gegenüber, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Die bodenständige Gärtnerin Fanny Schätzl (Johanna Graen) und der charismatische Koch Kilian Rudloff (Anthony Paul).Fanny arbeitet schon länger als Gärtnerin am "Fürstenhof" und ist für ihre einfühlsame Art bekannt. Doch hinter ihrer ruhigen Fassade verbergen sich schmerzhafte Enttäuschungen in der Liebe. Umso überraschender ist ihre Begegnung mit Kilian, der sie mit einem perfekt zubereiteten Dessert verzaubert. Doch Kilians spontane Natur stellt ihn vor eine schwerwiegende Entscheidung: Da sein Bruder Yannik noch nicht geschieden ist, muss Kilian als Ersatzbräutigam für Larissa einspringen, damit diese ihr Erbe antreten kann. So wird die gerade aufkeimende Anziehung zwischen Fanny und Kilian bereits zu Beginn auf eine harte Bewährungsprobe gestellt: Kann Fanny sich nach all den Verletzungen der Vergangenheit in einen Mann verlieben, der mit ihr eine Nacht verbringt und am nächsten Tag eine andere heiratet?Mehr Informationen zum Traumpaar der neuen Staffel und zum Jubiläum finden Sie hier (https://pressekits.daserste.de/sturm-der-liebe-20-jahre-jubilaeum).Fotos unter www.ard-foto.de"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten und vorab in der Mediathek zu sehen, ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH (Produzent: Peter Proske-Clayton) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Telenovela wird nach den Ökologischen Standards der Filmbranche produziert und trägt seit 2022 das Label "Green Motion". Die Redaktion liegt bei Nils Wohlfahrt (WDR/federführend) und Lara Okamoto (BR). Headautorin ist Claudia Köhler.Pressekontakt:Dr. Lars JacobARD-Programmdirektion / Presse und InformationTel.: 089 / 558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deSimone ReichlBavaria FictionPR-Redakteurin "Sturm der Liebe"Tel. 089/6499-2868E-Mail: simone.reichl@bavaria-fiction.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6088239