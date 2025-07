In Amstetten in Niederösterreich eröffnet am 1. August ein großer Ladepark mit zunächst 38 Ladepunkten, der noch auf 50 Ladepunkte ausgebaut werden. Betrieben von einer Stadtwerke-Tochter, sind die Ladebuchten an drei CPOs vermietet: Ionity, Tesla sowie den regionalen Anbieter Energieversorgung Niederösterreich (EVN). In der Nähe der Autobahnanschlussstelle Amstetten-West der A1, die Linz und Wien verbindet, geht nach weniger als vier Monaten Bauzeit ...

