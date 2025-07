Das Stöbern in alten, vom Hubble-Weltraumteleskop Hubble gesammelten, Daten hat sich für Astronom:innen gelohnt: So kamen sie einem noch nicht entdeckten Exoplaneten auf die Spur. Astronom:innen sind per Zufall auf einen neuen Exoplaneten gestoßen - und das dank Archivdaten des Hubble-Weltraumteleskops und Albert Einsteins Ideen. Aber der Reihe nach. Exoplaneten sind so schwer zu entdecken, da sie sich außerhalb unseres Sonnensystem befinden. Wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...