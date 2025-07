FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Knorr-Bremse nach Zahlen von 99 auf 97 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bremssystemhersteller für Nutzfahrzeuge und Züge habe die Profitabilität weiter gesteigert und erneut einen soliden Auftragseingang gemeldet, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 15:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000KBX1006

