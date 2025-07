FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 261 auf 240 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kurssturz der Aktie nach den "nur" bestätigten Jahreszielen des Sportartikelherstellers biete eine Kaufgelegenheit, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sei weiterhin von der positiven Anlage-Story überzeugt. Die Auftragsbücher seien für die nächsten Quartale, auch in den USA, gut gefüllt./rob/ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



