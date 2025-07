Hamburg (ots) -Europcar erweitert seine Premium-Flotte um Fahrzeuge der renommierten Luxusmarke Porsche. Ab Anfang August 2025 können Kundinnen und Kunden an ausgewählten Standorten in Deutschland die sportlich-eleganten Modelle Cayenne und Macan mieten und so ein Fahrerlebnis der Extraklasse genießen. Zum Start profi tieren Kundinnen und Kunden von einem attraktiven Eröffnungsangebot ab 149 Euro.*Exklusivität und Performance vereintDie Erweiterung der Premium-Flotte unterstreicht Europcars Engagement, seinen Kundinnen und Kunden stets höchste Qualität und attraktive Fahrzeuge anzubieten. Die Aufnahme von Porsche schafft ein Angebot, das Luxus und sportliche Performance perfekt miteinander verbindet.Ein neues Mietwagenerlebnis mit Porsche"Wir freuen uns sehr, unseren Kundinnen und Kunden nun die Möglichkeit zu bieten, ein Fahrzeug wie den Porsche Cayenne oder Macan zu mieten", sagt Michael Knippel, Geschäftsführer von Europcar Deutschland. "Diese ikonischen Modelle stehen für Fahrspaß, Eleganz und Leistung - Werte, die wir bei Europcar teilen. Mit dieser Ergänzung unserer Premium-Flotte setzen wir neue Maßstäbe im Bereich unserer Mietwagen und bieten unseren Kundinnen und Kunden ein exklusives Fahrerlebnis, das keine Wünsche offenlässt."Ihr Wunschmodell garantiertKundinnen und Kunden können ab sofort gezielt ein bestimmtes Porsche-Modell wie den Cayenne oder Macan wählen - Europcar garantiert hier eine fahrzeugspezifische Buchung, ohne Kompromisse bei der Auswahl. Die Fahrzeuge stehen ab 05. August 2025 an strategisch wichtigen Verkehrsknotenpunkten und Flughäfen in Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart zur Verfügung.Über die Website können sich Kundinnen und Kunden direkt das Eröffnungsangebot sichern: www.europcar.de.*Eröffnungsangebot: Erleben Sie Porsche bei Europcar schon ab 149 EUR pro Tag! Sichern Sie sich Ihr exklusives Fahrerlebnis mit dem Porsche Macan ab nur 149 EUR mit einer Mietdauer von mindestens 5 Tagen bis maximal 27 Tagen. Sie können das Angebot ab sofort bis zum 15. August 2025 reservieren und den Porsche im Zeitraum vom 05. August bis zum 31. Oktober 2025 abholen. Das Angebot ist nur gültig für Online-Buchungen eines Porsche Macans unter www.europcar.de und für Anmietungen an ausgewählten Standorten in Deutschland mit einer Mietdauer von mindestens 5 Tagen mit der Option "Später zahlen". Der angegebene Preis gilt inklusive Selbstbeteiligung. Das Fahrzeug muss am selben Ort abgegeben werden, wo es angemietet wurde. Preisänderungen bleiben vorbehalten. Zusätzliche Extras, wie z.B. weitere Schutzoptionen, Navigationssystem, Kindersitz etc. sowie ggf. anfallende Standortzuschläge sind vom Angebot ausgenommen. Der Preis für Mehr-Kilometer beträgt 1,42 EUR brutto. Die Verfügbarkeit kann zu Stoßzeiten eingeschränkt sein. Für sämtliche Fahrzeuganmietungen gelten die Allgemeinen Vermietbedingungen von Europcar.Über die Europcar Mobility GroupDie Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75 Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden Position in Europa. "We help to change the way you move" ist das Leitmotiv der Europcar Mobility Group. Mehr denn je setzt sich das Unternehmen dafür ein, einfache, nahtlose und innovative Lösungen anzubieten, die Mobilität leicht, angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Dafür bietet die Gruppe Privat- und Geschäftskunden eine breite Palette an fl exiblen Miet-Optionen für Pkw, Lkw und Transporter an - sei es für ein paar Stunden, einige Tage, eine Woche, einen Monat oder länger und im Abo-Modell. Dabei greift der Mobilitätsdienstleister auf eine Flotte von über 280.000 Fahrzeugen zurück, ausgestattet mit den neuesten Technologien, darunter ein wachsender Anteil von Elektrofahrzeugen. Die Marken der Gruppe decken unterschiedliche Bedürfnisse, Anwendungsfälle und Erwartungen ab: Europcar® - ein weltweit führender Anbieter von Pkw, Transportern und Lkw, Goldcar® - ein Vorreiter kostengünstiger Autovermietungsdienste in Europa, Fox-Rent-A-Car® - einer der Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Mietwagenmarkt, der sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet, sowie Euromobil® - ein deutscher Mietwagenanbieter. Die Gruppe betreibt außerdem die Plattform "myEuropcar" für Fahrzeug-Abonnements. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 9.000 Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Und zwar überall dort, wo die Europcar Mobility Group ihre Mobilitätslösungen anbietet, gestützt auf ein starkes Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 15 hundertprozentige Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianzpartner ergänzt werden).Mehr Informationen unter: www.europcar-mobility-group.com sowie www.europcar.de/de-de/p/newsroom