Mit einem Auftritt auf der IAA Mobility im September will der türkische Autobauer Togg offenbar seinen Start in Deutschland vorbereiten. Laut einem Bericht soll der Verkauf des T10X hierzulande noch in diesem Jahr beginnen und 2026 das zweite Modell folgen. In der Türkei ist der Togg T10X schon seit 2023 auf dem Markt, seinerzeit zu Preisen ab 47.500 Euro. Früh wurde Deutschland als einer der ersten Exportmärkte für den türkischen Hersteller genannt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...