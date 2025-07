Der Silberpreis hat in dieser Woche deutlich nachgegeben. Nach einem kräftigen Rücksetzer am Mittwoch steht das Edelmetall auf Wochensicht mit rund 2,5 Prozent im Minus. Am gestrigen Handelstag schloss der Silberpreis bei 37,10 US-Dollar. Am Donnerstagmorgen deutete sich zwar eine erste Stabilisierung an, doch es bleibt offen, ob sich daraus ein neuer Aufwärtstrend entwickelt. In Euro gerechnet fällt ...

