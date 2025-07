Singapur (ots/PRNewswire) -Emerald Clinical Trials, ein weltweit führendes klinisches Forschungsunternehmen, gab heute einen Führungswechsel bekannt. Mary Gunn ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Der Vorstand hat Glenn Kerkhof, ein langjähriges Vorstandsmitglied und erfahrener CRO-Manager, zum Interims-CEO ernannt.Der Vorstand hat die Suche nach einem neuen CEO aufgenommen und Glenn Kerkhof gebeten, das Unternehmen in dieser Zeit zu leiten, um Kontinuität, Stabilität und eine starke Umsetzung sicherzustellen."Wir danken Mary für ihren Beitrag", sagte Sean Carney, Vorstandsvorsitzender. "Emerald Clinical Trials ist ein führendes Auftragsforschungsunternehmen mit globaler Reichweite. Mit Glenn als Interim-CEO sind wir zuversichtlich, dass wir unsere Dynamik beibehalten und unseren Kunden weiterhin hervorragende Leistungen bieten können", so Sean Carney.Glenn Kerkhof verfügt über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in der klinischen Forschung und bei pharmazeutischen Dienstleistungen. Glenn war zuvor CEO von Chiltern, wo er das Unternehmen durch eine bedeutende internationale Expansion führte, und war als Executive Chairman von George Clinical (jetzt Emerald Clinical Trials) tätig, wo er das Wachstum des Unternehmens in Asien mitgestaltete."Die Stärken von Emerald Clinical liegen in unserem therapeutischen Fokus, unserer wissenschaftlichen Tiefe und unseren engen Kundenpartnerschaften", sagte Glenn Kerkhof. "Ich konzentriere mich auf einen reibungslosen Übergang, eine starke Leistung für die Kunden und die Unterstützung unserer globalen Teams. Ich bin entschlossen, auf unserem Schwung aufzubauen und mit Klarheit und Zielstrebigkeit zu führen", sagte er.Informationen zu Emerald Clinical Trials Emerald Clinical Trials ist eine führende, weltweit tätige Organisation für klinische Forschung, die über 100 Biotechnologieunternehmen und sechs der zehn führenden Pharmaunternehmen betreut. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Singapur bietet seinen Kunden weltweit umfassende Dienstleistungen im Bereich der klinischen Studien und bietet Lösungen für alle Studienphasen an. Weitere Informationen finden Sie unter www.emeraldclinical.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2657673/5437419/George_Clinical__Emerald_Clinical_Trials__logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/emerald-clinical-trials-bestatigt-ubergangs--und-kontinuitatsplan-fur-ceo-302518815.htmlPressekontakt:Shannon Severino für Emerald Clinical Trials,shannon@severinocommunications.com,T +1 412 608 2393Original-Content von: Emerald Clinical Trials, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180464/6088261