© Foto: NASA - Unsplash

Der Anbieter der gleichnamigen Spieleplattform hat am Donnerstag ein überraschend starkes Umsatzergebnis präsentiert. Die Aktie legte daraufhin zweistellig zu. Roblox: Jeder will hier zocken! Die Spieleplattform Roblox erfreut sich wachsender Beliebtheit und zieht immer mehr User an. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg die Zahl der täglich aktiven Userinnen und User um 41,0 Prozent auf 111,8 Millionen. Das hat für eine Umsatzexplosion gesorgt, die am Donnerstag Folgen auch für die Aktienkurskursentwicklung hat. Seine Bookings konnte das Unternehmen gegenüber dem Vergleichszeitraum vor einem Jahr um 50,8 Prozent auf 1,44 Milliarden US-Dollar steigern. Damit wurden Analystinnen und …