NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials nach Zahlen zum zweiten Quartal von 201 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Baustoffhersteller habe in allen Regionen mit den erzielten Preisen die Belastungen durch Kosten mehr als ausgeglichen, schrieb Anthony Codling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 10:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 10:52 / EDT

DE0006047004