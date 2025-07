EQS-News: Allane SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Allane Mobility Group: Erfolgreiche virtuelle Hauptversammlung 2025



31.07.2025

Allane Mobility Group: Erfolgreiche virtuelle Hauptversammlung 2025 Sitz der Gesellschaft von Pullach nach Garching bei München verlegt

Dividende für 2024 ausgesetzt - Fokus auf Stärkung der finanziellen Basis

Wahl eines neuen Wirtschaftsprüfers Garching bei München, 31. Juli 2025 - Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, hat heute ihre ordentliche virtuelle Hauptversammlung 2025 erfolgreich durchgeführt. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit breiter Mehrheit zu. Insgesamt waren 96,4 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten.



Eckart Klumpp, Vorstandsvorsitzender der Allane SE: "2024 war geprägt von einem herausfordernden Marktumfeld, insbesondere durch rückläufige Restwertentwicklung im Gebrauchtwagensegment. Gleichzeitig haben wir unsere strategische Neuausrichtung mit Fokus auf margenstarkes Wachstum und digitale Services konsequent weiterverfolgt. Die positive Entwicklung im ersten Quartal 2025 zeigt: Wir sind auf dem richtigen Weg. Die vorübergehende Aussetzung der Dividende schafft zusätzlichen finanziellen Spielraum für unser Wachstum."



Ignacio Barbadillo Llorens, Aufsichtsratsvorsitzender der Allane SE: "Der Vorstand hat in einem anspruchsvollen Umfeld wichtige strukturelle Entscheidungen getroffen und konsequent umgesetzt - darunter die Anpassung der Restwertmodelle, eine stärker auf Profitabilität ausgerichtete Vertriebsstrategie und der Ausbau der digitalen Plattformen. Diese Maßnahmen sind entscheidend, um die Allane SE zurück auf einen nachhaltigen Wachstumskurs zu führen."



Wichtige Beschlüsse zur strategischen und finanziellen Ausrichtung



Die Anteilseignerinnen und Anteilseigner stimmten der vorgeschlagenen Satzungsänderung zur Verlegung des Unternehmenssitzes der Allane SE von Pullach nach Garching bei München zu. Die Gesellschaft hatte den bisherigen Standort zum 30. Juni 2025 aufgegeben und ist seit dem 1. Juli 2025 in Garching bei München ansässig. Der neue Standort im Business Campus Garching bietet moderne, energieeffiziente Rahmenbedingungen und stärkt die operative Basis für weiteres Wachstum und Digitalisierung.



Darüber hinaus wählten die Aktionärinnen und Aktionäre die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum neuen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 sowie für etwaige unterjährige Prüfungen oder prüferische Durchsichten.



Vorstand und Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2024 entlastet. Zur Stärkung der Eigenkapitalbasis schlugen sie der Hauptversammlung vor, für das Geschäftsjahr 2024 keine Dividende auszuschütten. Die Entscheidung stärkt die finanzielle Basis des Unternehmens. Die Hauptversammlung stimmte dem Vorschlag mit großer Mehrheit zu.



Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Allane SE verfügbar.



Über Allane Mobility Group:



Die Allane Mobility Group mit Sitz in Garching bei München ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Flottenleasing , Online Retail, Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.



Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane , um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.



Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 747 Millionen Euro.



Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.



www.allane-mobility-group.com



