EQS-News: Allane SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Allane SE verlegt Unternehmenssitz in den Business Campus Garching



04.07.2025 / 09:43 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG



Allane SE verlegt Unternehmenssitz in den Business Campus Garching



Garching, 4. Juli 2025 - Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, verlegt ihren Unternehmenssitz in den Business Campus Garching bei München. Der neue Standort bietet moderne Arbeitsbedingungen und erfüllt zentrale Anforderungen an Nachhaltigkeit und digitale Infrastruktur. Mit dem Umzug gibt die Allane Mobility Group ihre bisherigen Flächen in Pullach vollständig auf.



Eckart Klumpp, CEO der Allane SE: "Mit dem neuen Standort schaffen wir ein Arbeitsumfeld, das sowohl aktuellen technischen Anforderungen als auch künftigen Entwicklungen gerecht wird. Wichtige Kriterien waren für uns eine gute Erreichbarkeit für unsere Mitarbeitenden, ein nachhaltiges Gebäudekonzept sowie eine hohe digitale Qualität."



Die Gebäude des Business Campus Garching werden geothermisch beheizt und gekühlt, ergänzt durch Photovoltaikanlagen und Ökostrom. Regenwassernutzung, wassersparende Systeme und ein ressourcenschonendes Gebäudemanagement bilden die Grundlage für einen nachhaltigen Betrieb. Der Campus orientiert sich dabei an etablierten Standards für Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit.



Für Mitarbeitende bietet der Standort eine direkte Anbindung an die U-Bahn sowie vielfältige Mobilitätsangebote wie Car- und Ridesharing, Fahrradverleihstationen, E-Ladesäulen und eine digital gesteuerte Parkraumbewirtschaftung. Darüber hinaus sind die Bürogebäude mit WiredScore Gold zertifiziert - einem international anerkannten Standard für digitale Infrastruktur und Konnektivität. Ergänzt wird das Standortumfeld durch eine Kindertagesstätte, gastronomische Einrichtungen und Fitnessangebote.



Die Verlagerung des Firmensitzes dient auch der organisatorischen Neuausrichtung im Rahmen der Unternehmensstrategie FAST LANE 27, mit der Allane Digitalisierung, Effizienz und nachhaltige Prozesse weiter vorantreibt.

----



Über Allane Mobility Group: Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Online Retail, Flottenleasing , Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.



Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane , um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.



Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 747 Millionen Euro.



Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.



www.allane-mobility-group.com



Pressekontakt:

Kirchhoff Consult

allane@kirchhoff.de



04.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com