Garching bei München, 8. August 2025 - Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, beteiligt sich gemeinsam mit einem Großkunden an einem regionalen Aufforstungsprojekt im hessischen Wächtersbacher Forst. Im Rahmen der Kooperation werden standortgerechte Laub- und Mischbäume gepflanzt. Ziel ist es, ein lokales Umweltprojekt zu fördern, das ökologische Wirkung entfaltet und die Transformation hin zu einer nachhaltigeren Flottenstrategie begleitet.
Die Allane Mobility Group mit Sitz in Garching bei München ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Online Retail, Flottenleasing, Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.
