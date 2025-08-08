

EQS-Media / 08.08.2025 / 09:58 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG



Allane Mobility Group unterstützt nachhaltige Flottenstrategie mit regionalem Aufforstungsprojekt Garching bei München, 8. August 2025 - Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, beteiligt sich gemeinsam mit einem Großkunden an einem regionalen Aufforstungsprojekt im hessischen Wächtersbacher Forst. Im Rahmen der Kooperation werden standortgerechte Laub- und Mischbäume gepflanzt. Ziel ist es, ein lokales Umweltprojekt zu fördern, das ökologische Wirkung entfaltet und die Transformation hin zu einer nachhaltigeren Flottenstrategie begleitet.



Das Aufforstungsprojekt ist Teil eines langfristigen Waldumbaus in der Region und beabsichtigt die ökologische Aufwertung des Wächtersbacher Forsts mit positiven Effekten für Biodiversität, Bodenschutz und lokale Klimaanpassung.



Ömer Köksal, Sprecher der Geschäftsführung der Allane Mobility Consulting GmbH: "Unsere Kunden stehen vor der Herausforderung, Mobilität wirtschaftlich und zugleich verantwortungsvoll zu gestalten. Wir unterstützen sie dabei mit konkreten Lösungen - von der Elektrifizierung über datenbasierte Fuhrparkanalysen bis hin zu Umweltprojekten mit lokalem Bezug. Die Transformation hin zu verantwortungsvoller Unternehmensmobilität gelingt nicht durch Einzelmaßnahmen, sondern durch viele ineinandergreifende Schritte."



Der beteiligte Großkunde verfolgt bereits seit mehreren Jahren eine Car Policy mit Fokus auf Dekarbonisierung. Seine Firmenflotte zählt bei der Allane Fleet zu jenen mit einem sehr hohen Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge.



Mit dem Engagement im Wächtersbacher Forst unterstützt die Allane Mobility Group ein langfristig angelegtes Umweltprojekt als Baustein einer umfassend gedachten Nachhaltigkeitsstrategie im Mobilitätsbereich.

---



Über Allane Mobility Group: Die Allane Mobility Group mit Sitz in Garching bei München ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Online Retail, Flottenleasing , Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.



Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane , um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.



Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 747 Millionen Euro.



Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.



www.allane-mobility-group.com



Pressekontakt:

Kirchhoff Consult

allane@kirchhoff.de



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Allane SE

Schlagwort(e): Umwelt



08.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

