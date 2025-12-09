PRESSEMITTEILUNG
Wie die Allane Mobility Group das hartnäckigste Problem der Branche gelöst hat: fehlende Fahrzeugbilder
München/Garching bei München, 9. Dezember 2025 - Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, hat gemeinsam mit IMAGIN.studio eines der hartnäckigsten Probleme im Online-Autohandel gelöst: unvollständige oder uneinheitliche Fahrzeugbilder. In einem Markt, in dem die digitale Präsentation entscheidend für das Vertrauen der Kunden ist, setzt die Allane Mobility Group mit der Einführung einer innovativen Technologie zur Echtzeit-Bilderzeugung neue Maßstäbe.
In Zusammenarbeit mit IMAGIN.studio, einem führenden Autotech-SaaS-Unternehmen, hat die Allane Mobility Group eine Lösung zur Echtzeit-Bildgenerierung auf ihrer Online-Handelsplattform Allane.de implementiert. Dies hat zu einer Steigerung der Conversion Rate um 11,3 %, einem Anstieg des Image-SEO-Traffics um 50 % und einer Verbesserung der vollständigen Seitenladezeit um 1,2 Sekunden geführt.
"Hochwertige und sofort generierte Fahrzeugdarstellungen stärken die Transparenz und das Vertrauen in den digitalen Showroom grundlegend. Mit IMAGIN.studio kann jedes Modell präzise und konsistent dargestellt werden, wodurch die Customer Journey klarer, schneller und intuitiver wird", so Matthew Fransioli, Senior Team Head Marketing Online Retail bei Allane Mobility Group.
Die visuelle Lücke schließen
Durch die Integration der fortschrittlichen Bild-API von IMAGIN.studio kann Allane nun Folgendes anbieten:
Realistischere Fahrzeugerlebnisse
Mit diesen Fortschritten festigt die Allane Mobility Group ihre Position als digitaler Marktführer im Mobilitätsbereich und wird den Einsatz automatisierter Visualisierungstechnologien weiter ausbauen, um noch nahtlosere und kundenorientiertere Online-Erlebnisse zu bieten. Mit seinem vollständig konsistenten, immersiven und effizienten digitalen Showroom setzt das Unternehmen nun einen neuen Branchenstandard für die Verwaltung großer visueller Bestände durch Mobilitätsanbieter.
Weitere Informationen zur Zusammenarbeit zwischen IMAGIN.studio und der Allane Mobility Group finden Sie hier.
Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.
Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 747 Millionen Euro.
Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.
www.allane-mobility-group.com
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: Allane SE
Schlagwort(e): Auto
09.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allane SE
|Parkring 33
|85748 Garching bei München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 7080 81 610
|E-Mail:
|ir@allane.com
|Internet:
|http://ir.allane-mobility-group.com
|ISIN:
|DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6, DE000A2LQKV2
|WKN:
|A0DPRE
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
|EQS News ID:
|2242044
|Ende der Mitteilung
|EQS-Media
2242044 09.12.2025 CET/CEST