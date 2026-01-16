EQS-Ad-hoc: Allane SE / Schlagwort(e): Expansion

Allane SE beabsichtigt, den Vertrieb des derzeit von der Hyundai Capital Bank Europe GmbH angebotenen Leasingneugeschäfts zu erbringen



AD HOC MITTEILUNG

Garching, 16. Januar 2026 - Die Allane SE hat eine erste Evaluierungsphase abgeschlossen und beabsichtigt künftig den Vertrieb des wesentlichen Leasingneugeschäfts, welcher derzeit von der Hyundai Capital Bank Europe GmbH durchgeführt wird, zu erbringen.

Die Umsetzung dieses Vorhabens unterliegt noch weiteren Schritten, insbesondere einem Gremienvorbehalt auf Ebene der Allane SE und der Hyundai Capital Bank Europe GmbH.

Bei einer potenziellen Umsetzung des Vertriebs des wesentlichen Leasingneugeschäftes, wird im Geschäftsjahr 2026 mit einer deutlichen Steigerung der Vertragszahlen im Geschäftsbereich Captive gerechnet.

Kontaktdaten:

Alexander Jürgens

Investor Relations

E-Mail: ir@allane.com

Tel: +49 89 708081312