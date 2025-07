© Foto: adobe.stock.com

Lange Zeit rang Brent Öl mit dem Preisbereich von 70 US-Dollar. Doch der massiv ausgebaute Widerstandsbereich wollte zunächst nicht entscheidend nachgeben; bis vor kurzem, als Brent Öl spektakulär ausbrechen konnte. Brent Öl mit starkem Momentum Während Gold, Silber & Co. in der aktuellen Phase ein wenig schwächeln, weist Brent Öl ein starkes Momentum auf. Der Ausbruch über die 70 US-Dollar, so er sich in den nächsten Tagen manifestieren sollte, dürfte dieses Momentum weiter anheizen. Bereits zum Zeitpunkt der letzten Ölpreis-Kommentierung an dieser Stelle übte Brent Öl enormen Druck auf die 70 US-Dollar aus. Doch das Warten auf den Ausbruch entwickelte sich zu einem Geduldsspiel. Einmal …