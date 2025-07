DJ MÄRKTE EUROPA/Schwach - Rohstoffaktien unter Druck

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag mit Verlusten geschlossen. Zwar legten die Indizes zum Handelsstart noch leicht zu, weil sehr stark ausgefallene nachbörsliche Geschäftszahlen von Microsoft und Meta beflügelten. Im Verlauf des Handels bröckelten die Kurse dann aber auf breiter Front immer weiter ab. Marktteilnehmer verwiesen als Erklärung auf die am Vortag von der US-Notenbank etwas gedämpften Zinssenkungshoffnungen in den USA. Im Begleitkommentar zu den unverändert gelassenen Leitzinsen hatte Fed-Chef Powell durchblicken lassen, dass es im September nicht zwangsläufig zu Zinssenkungen kommen müsse. Zunächst will er weiter abwarten und neu hereinkommende Daten beobachten im Hinblick auf die Auswirkungen der US-Zollpolitik.

Der DAX gab um 0,7 Prozent auf 24.065 Punkte nach. Der Euro-Stoxx-50 verlor deutlicher um 1,3 Prozent. Hier machten sich starke Verluste bei Rohstoffaktien stärker bemerkbar. Sie litten unter den jüngsten Zolltirade von US-Präsident Trump. Weil US-Importe von raffiniertem Kupfer nun doch nicht mit einer Abgabe von 50 Prozent belegt werden, fiel die Prämie gegenüber dem Londoner Kupferpreis in sich zusammen. Der Stoxx-Sunindex der Rohstoffaktien verlor 2,7 Prozent. Dazu waren aus China maue Konjunkturdaten berichtet worden.

Einen Kurseinbruch von 11,6 Prozent verzeichneten AB Inbev. "Obwohl man nach der schlechten Absatzentwicklung bei Heineken darauf vorbereitet war, ist das noch viel schlechter", kommentierte ein Händler den Quartalsbericht des Bierbrauers. Laut den Analysten der RBC ging das Volumen um 1,9 Prozent zurück, während im Konsens ein Minus von 0,3 Prozent erwartet worden sei.

Im Bankensektor wurden die Geschäftszahlen der Societe Generale mit einem Kursplus von 6,5 Prozent honoriert. Die Erwartungen der Analysten seien teils deutlich übertroffen worden, hieß es. Kurstreiber war aber auch ein Aktienrückkauf von 1 Milliarde Euro. Die Analysten von Morgan Stanley hatten lediglich mit 500 Millionen Euro gerechnet.

BMW gaben 1 Prozent ab - trotz solider Zahlen. Der Gewinn im zweiten Quartal ging zwar deutlich zurück, der Vorsteuergewinn lag aber nahe an den Schätzungen und das operative Ergebnis sogar leicht darüber.

Das bereinigte operative Ergebnis der Lufthansa im zweiten Quartal übertraf laut den Metzler-Analysten mit 871 Millionen Euro die Konsenserwartung von 805 Millionen. Die Aktie legte um 0,9 Prozent zu.

Im DAX setzten Zalando mit einem Minus von 4,2 Prozent nachrichtenlos ihren Abwärtstrend fort und markierten ein neues Jahrestief. Nachdem Siemens Healthineers am Vortag noch von soliden Quartalszahlen profitiert hatten, gab die Aktie nun um 4,4 Prozent nach und war das Schlusslicht im DAX. Tagesgewinner im DAX waren nach positiv aufgenommenen Quartalzahlen Heidelberg Materials mit einem Plus von 1,8 Prozent. Symrise konnten sich nach dem Kurseinbruch vom Vortag um 1,7 Prozent erholen.

Im MDAX verteuerte sich das Papier des Radaranlagenherstellers Hensoldt um 3,9 Prozent nach guten Geschäftszahlen und starken Auftragseingängen.

Aixtron gaben um 1,4 Prozent nach. Die Stimmung für die Aktie dürfte sich laut der DZ Bank nach einem solide ausgefallenen Halbjahresbericht weiter verbessern. Risiken sehen die Analysten in erster Linie durch die Zölle, in deren Rahmen Halbleiterausrüstung zwar nicht direkt betroffen sei, jedoch Aixtrons Lieferketten und das Kundenverhalten beeinflussen könnten.

Gea schlossen nach Zweitquartalszahlen und einem erhöhten Ausblick 2,9 Prozent fester. Auf der Umsatzseite wurde die Erwartung zwar leicht verfehlt, dafür beim operativen Ergebnis dank gestiegener Margen aber übertroffen. Und die Marge vor Restrukturierungsaufwand sieht Gea 2025 nun zwischen 16,2 bis 16,4 Prozent. Zuletzt hatte Gea 15,6 bis 16,0 Prozent in Aussicht gestellt.

Für Gesprächsstoff sorgte das Übernahmeangebot aus China für Ceconomy, auch wenn es den Kurs der Aktie nur um 2,1 Prozent nach oben trieb.

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 5.319,92 -1,4% +10,2% Stoxx-50 4.468,34 -1,1% +4,9% Stoxx-600 546,11 -0,8% +8,4% XETRA-DAX 24.065,47 -0,8% +21,9% CAC-40 Paris 7.771,97 -1,1% +6,5% AEX Amsterdam 902,06 -0,8% +3,5% ATHEX-20 Athen 5.011,53 +1,0% +39,0% BEL-20 Bruessel 4.636,12 +0,5% +8,2% BUX Budapest 101.244,52 +0,4% +27,1% OMXH-25 Helsinki 4.856,57 -0,6% +13,2% OMXC-20 Kopenhagen 1.500,22 -2,2% -27,0% PSI 20 Lissabon 7.711,92 +0,7% +20,1% IBEX-35 Madrid 14.397,00 +0,1% +24,0% FTSE-MIB Mailand 40.987,69 0,0% +21,8% OBX Oslo 1.540,85 +0,1% +15,8% PX Prag 2.241,91 -0,3% +27,7% OMXS-30 Stockholm 2.580,05 -1,0% +4,9% WIG-20 Warschau 2.950,42 -1,1% +36,0% ATX Wien 4.521,39 -1,3% +25,1% SMI Zuerich 11.836,00 -0,8% +2,9% *bezogen auf Vortagesschluss DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 18:10 % YTD EUR/USD 1,1427 +0,2% 1,1408 1,1467 +10,1% EUR/JPY 172,27 +1,0% 170,51 170,96 +4,7% EUR/CHF 0,9285 -0,1% 0,9299 0,9308 -0,9% EUR/GBP 0,8636 +0,2% 0,8619 0,8640 +4,1% USD/JPY 150,76 +0,9% 149,47 149,09 -5,0% GBP/USD 1,3231 -0,0% 1,3236 1,3272 +5,8% USD/CNY 7,1727 -0,0% 7,1735 7,1699 -0,5% USD/CNH 7,2113 +0,0% 7,2104 7,2045 -1,7% AUS/USD 0,6429 -0,1% 0,6436 0,6450 +4,0% Bitcoin/USD 118.467,05 +1,0% 117.343,40 117.707,30 +23,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,01 70 -1,4% -0,99 -2,4% Brent/ICE 72,49 73,24 -1,0% -0,75 -3,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.291,08 3.276,45 +0,4% 14,63 +24,6% Silber 32,03 32,56 -1,6% -0,53 +16,1% Platin 1.131,39 1.154,46 -2,0% -23,07 +31,8% Kupfer 5,60 5,60 0% 0,00 +42,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2025 12:25 ET (16:25 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.