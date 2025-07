Der Nettogewinn verdoppelt sich angetrieben durch internationale Expansionen fast auf 465 Mio. QAR, was einem Anstieg von 97 gegenüber dem Vorjahr entspricht

Estithmar Holding Q.P.S.C. hat nach Zustimmung des Vorstands seine Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2025 endende Halbjahr bekannt gegeben und dabei in allen wichtigen Finanzkennzahlen eine außergewöhnliche Performance erzielt.

Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 3,073 Mrd. QAR, was einem Anstieg von 87 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Bruttogewinn stieg um 134 auf 1,054 Mrd. QAR, während das EBITDA im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 um 97 auf 732 Mio. QAR stieg. Der Nettogewinn stieg um 97 gegenüber dem Vorjahr auf 465 Mio. QAR, während sich der Gewinn pro Aktie (EPS) auf 0,130 QAR verdoppelte.

Während Estithmar Holding in allen Finanzberichten weiterhin einen Aufwärtstrend bei den Finanz- und Betriebsindikatoren verzeichnet, ist dieser bemerkenswerte Ergebnisanstieg im ersten Halbjahr 2025 vor allem auf Umsatzsteigerungen durch die internationale Expansion in den vier Sektoren in Saudi-Arabien, Irak, Algerien, Libyen, Malediven, Jordanien und Kasachstan zurückzuführen.

Die verbesserte operative Leistung des Unternehmens trug ebenfalls zu einem EBITDA von 732 Mio. QAR bei, was einem Anstieg von 97 entspricht. Dies ist auf eine disziplinierte Finanz- und Betriebspolitik zurückzuführen, die zu einer Verbesserung der Gewinnmarge führte.

"Unsere außergewöhnliche Leistung im ersten Halbjahr zeigt die Stärke unserer Strategie. Durch die Konzentration auf Wertschöpfung, Branchenführerschaft und disziplinierte Kapitalallokation haben wir eine höhere operative Effizienz, ein robustes Umsatzwachstum und eine Margenausweitung erzielt", kommentierte Juan Leon, Group CEO von Estithmar Holding, und fügte hinzu: "Ein nachhaltiges und ausgewogenes Wachstum in unseren vier Clustern bleibt weiterhin im Mittelpunkt unserer Investitionsstrategie. Wir treiben weiterhin Innovationen voran und setzen fortschrittliche Betriebstechnologien ein. Mit einer einzigartigen Kombination aus Fähigkeiten und Fachwissen ist Estithmar Holding gut positioniert, um außergewöhnlichen Wert für unsere Stakeholder zu schaffen und unsere globale Präsenz auszubauen."

