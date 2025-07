Keinen Grund zur Freude haben die Investoren von ON Semiconductor : Der Kurs der Aktie sackt kräftig ab. Zu den großen Verlierern des Tages gehört heute die Aktie von ON Semiconductor mit einem Verlust von 3,31 Prozent. Käufer zahlen am Aktienmarkt gegenwärtig 56,16 US-Dollar für das Papier.

Den vollständigen Artikel lesen ...