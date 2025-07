PUMP-Kurs pumpt 42 %, aber neues Launchpad dominiert: Neue 10x-Ziele für Snorter Bot Token

Das neue Memecoin-Launchpad Let's Bonk hat über die letzte Zeit zunehmend die Handelsaktivität von dem bisher ungeschlagenen Marktführer Pump.Fun abgezogen. So verzeichnet es mittlerweile unter anderem deutlich mehr Token-Launches pro Tag.

Damit mehren sich die Anzeichen, dass die Plattform, welche den Memetoken-Boom im vergangenen Jahr dominierte, nun die Marktführerschaft verloren hat. Allerdings macht dies für den Snorter Bot Token keinen Unterschied, da er für die Überwachung und den Handel von Memecoins jeder Chain entwickelt wurde, welche kurz vor ihren 10x stehen.

Deswegen hat er die Anleger überzeugt und mit seinem Fundraising 2,6 Mio. USD eingenommen, um somit die Entwicklung des Telegram-Handelsroboters mit erweiterten Funktionen und einzigartigen Vorteilen zu finanzieren. Zudem nehmen die Kapitalzuflüsse weiterhin zu, da die Investoren die gewinnorientierten Funktionen nutzen wollen.

Einer der größten Vorzüge von Snorter Bot ist die niedrige Handelsgebühr von gerade einmal nur 0,85 %, womit er andere Handelsroboter in den Schatten stellt. Auch der Umstand, dass er auf Solana basiert, verbessert die Kosten und die Geschwindigkeit, was bisher nur wenige zu bieten haben.

Wer sich einen Anteil an dem einzigartigen Handelsroboter und seinen Vorteilen sichern will, kann dies nun über den Vorverkauf mit besonders attraktiven Konditionen tun. In der aktuellen Runde werden die SNORT-Token noch für die nächsten 42 Stunden für 0,0999 USD angeboten.

ICO mit 500 Mio. USD rettet PUMP nicht, während Let's Bonk Marktanteile gewinnt

Über das ICO konnte Pump.Fun mit dem Verkauf eines Anteils von 33 % der Gesamtversorgung der PUMP-Coins binnen weniger Minuten eine beachtliche Finanzierungssumme von 500 Mio. USD einnehmen.

Denn die Plattform hat sich während des Höhepunktes des Memecoin-Booms als der Marktführer in diesem Bereich etabliert. Darüber hinaus zählten ihre Einnahmen mit zu den Höchsten des gesamten Web3, weshalb sich auch viele Entwickler anderer Blockchains diesem Sektor gewidmet haben.

Am 14. Juli hat der PUMP-Coin erstmalig 0,0062 USD erreicht, was 50 % über dem Preis des Presales ist. Anschließend konnte er am 16. Juli noch bis auf 0,006812 USD steigen, woraufhin jedoch ein starker Abverkauf mit einem Verlust von bis zu 81,20 % erfolgte. Aber auch jetzt notiert er noch 75,77 % darunter.

Zwar bedeutet der Rückgang nicht das Aus der Launchplattform, jedoch spiegelt er die abnehmende Handelsaktivität wider. Denn im April wurde auf Solana ebenfalls Let's Bonk gestartet und hat ab Juli bereits das Volumen seines Vorgängers übertroffen, was bisher noch kein anderer Nachzügler geschafft hat. Dabei wurden allein am Mittwoch 20.712 Token gegenüber 4.486 auf PUMP gestartet.

Der Erfolg von Let's Bonk ist vor allem auf dessen Bezug zu Bonk sowie die große und aktive Community von Unterstützern zurückzuführen. Ebenso war das Timing hervorragend, da die Investoren bei Pump.Fun die ersten Ermüdungserscheinungen gezeigt haben, während sich die Anzahl der täglichen Starts verringerte.

Aber auch das Produktdesign von Let's Bonk war ein weiterer Grund. So wird mithilfe der automatischen Auflistung und der Liquiditätsintegration für eine schnellere Listung bei Raydium und Jupiters LaunchLab gesorgt. All dies gestaltet die Handelserfahrung besonders nahtlos.

Bemerkenswert ist auch, dass die Ersteller der Memecoins 1 % des Handelsvolumens verdienen, während es bei Pump.Fun nur 0,05 % sind. Zudem werden die Einnahmen zu 50 % für Buybacks und Burnings verwendet, wohingegen PUMP erst 25 % vernichtete und mittlerweile 100 %.

Noch ist das Rennen um die Vorherrschaft des Memecoin-Sektors nicht vorüber. Sofern Pump.Fun jedoch wie zu Beginn zu stark auf persönliche Gewinne und weniger auf die Gemeinschaft achtet, könnte die Marktstellung endgültig verloren gehen.

Für die Nutzer von Snorter Bot macht dies allerdings keinen Unterschied. Da es keinerlei Rolle spielt, auf welcher Launchplattform der nächste 10x-Memecoin gelistet wird. Denn die Funktionen sollen nicht nur für mehrere Launchpads, sondern ebenso unterschiedliche Blockchains nutzbar sein. Dabei soll er die Coins finden, bevor sie explodieren.

Launchpad-Kriege sind irrelevant, wenn Bot alle unterstützt

Ähnlich wie Let's Bonk im Bereich der Memecoin-Launchpads, mischt nun Snorter den Markt der Telegram-Handelsroboter auf. Durch die Auswahl der Solana-Chain als Grundlage, erhält er bereits einen Vorsprung gegenüber vielen seiner Wettbewerber. Schließlich sind somit besonders schnelle und günstige Transaktionen möglich.

Im Vergleich zu Ethereum-Handelsrobotern stellt dies einen bedeutenden Vorteil dar, selbst wenn diese versucht haben, später eine Multichain -Funktionalität ergänzt haben. Jedoch kann Solana mit seinem hohen Datendurchsatz Engpässe vermeiden, wobei die Chain mithilfe von Hardware auch theoretisch unendlich skalierbar ist.

Ebenso soll Snorter interoperabel sein und unterschiedliche Blockchains unterstützen. Somit erhalten die Trader auch Zugang zu aufstrebenden Memecoins anderer Ökosysteme, ohne jedoch die Ausführungszeit und die Kosteneffizienz zu beeinträchtigen.

Eine der Kernfunktionen von Snorter Bot ist das Sniping-Tool, welches sich im Unterschied zu seinen Wettbewerbern durch eine sehr hohe Reaktionsgeschwindigkeit auszeichnet und somit gerade in diesem Bereich einen entscheidenden Vorteil gewährt, in dem es vor allem auf Geschwindigkeit ankommt.

Dabei sorgen die automatische Auflistung und die Liquiditätsintegration von Let's Bonk dafür, dass die Coins praktisch sofort nach dem Start auf Raydium und Jupiter verfügbar sind. Im Unterschied dazu erfasst die Sniper-Funktion von Snorter Bot die Memepools und DEX-Ereignisse und löst innerhalb von Millisekunden die Kaufaufträge aus.

Bei diesem Prozess verwendet der Handelsroboter private RPC-Endpunkte, um somit eine noch höhere Geschwindigkeit bei der Identifizierung und der Handelsexekution zu erlangen.

Snorter verringert Verluste und steigert Gewinne

Die Entwickler von Snorter Bot sind sich als Trader selbst bewusst, was hilfreich ist und benötigt wird. Daher sollen in das Trading-Ökosystem auch im Laufe der Entwicklung alle Tools einfließen, welche die Verluste verringern und die Gewinne steigern.

Insbesondere beim Handel mit Memecoins stellen aufgrund des hohen Risikos entsprechende Schutzmaßnahmen ein empfehlenswertes Hilfsmittel dar. Schließlich gibt es aufgrund der hohen Aktivität und Gewinne auch viele Betrüger und Bots, welche den Anlegern schaden.

Daher wurde Snorter Bot mit Front-Running- und MEV-Schutz versehen. Bei dem Front-Running handelt es sich um einen Bot, welcher die schwebenden Transaktionen erkennt und sich vorher mit einer Order positioniert, um auf Kosten der anderen zu profitieren. Ähnlich funktioniert MEV (Maximal Extractable Value), wobei in diesem Falle die Miner oder Validierer die Transaktionen neu anordnen, um Gewinnen zu erzielen.

Mit dem Snorter Bot müssen sich die Anleger kaum noch Sorgen über diese negativen Einflüsse machen, weshalb sie durch die Verlustvermeidung auch wieder höhere Gewinne verbuchen können.

Ebenso bietet Snorter Schutz gegenüber Honeypots, welche die Verkäufe einschränken oder ganz blockieren. Damit Anleger nicht in diesen gefangen werden, scannt der Snorter Bot die Smart Contracts der jeweiligen Coins, um somit seine Nutzer mit Markierungen oder Sperrungen vor teuren Verlusten zu bewahren.

Während der Schutz der Anleger in diesem wilden Sektor ein wichtiger Bestandteil ist, muss der Handelsroboter auch für alle Qualifikationsstufen effektiv gestaltet sein. Denn nicht alle sind dazu in der Lage, den Sniper richtig abzustimmen oder jeden Tag eine große Anzahl von Pools zu analysieren.

Für einen besonders einfachen Start wurde die Copy-Trading-Funktion hinzugefügt. Mit dieser können die Anleger ganz einfach die Handelssignale der Profitrader spiegeln, womit sie auch von deren Erfahrungen und Engagement profitieren. Gleichzeitig bietet es Anfänger somit die Möglichkeit, über diesen Prozess die Handelsstrategien zu erlernen.

Nutzen des SNORT-Coins

Das Kernelement von Snorter Bot stellt sein nativer SNORT-Coin dar. Wer die maximale Rendite erzielen will, der kann über das Halten des Tokens die Handelsgebühren auf 0,85 % senken, was ihm auf dem Markt der Telegram-Handelsroboter einen entscheidenden Vorteil verleiht.

Zudem gewährt das Halten des Coins einer höhere Trading-Kapazität und schaltet Premium-Funktionen frei. Außerdem sollen somit Einschränkungen behoben werden, welche die Ausführungseffizienz verringert haben.

Laut den Angaben der Roadmap wird der SNORT-Token später auch im Rahmen der Governance eine Rolle spielen, wobei er Stimmrechte gewährt, wenn über die nächsten Upgrades und die Gebühren abgestimmt wird.

SNORT ist auch die primäre Währung für Empfehlungskampagnen, Trading-Wettbewerbe und frühe Zugänge zu neuen Trading-Funktionen. Dementsprechend beteiligen sich Anleger über den SNORT-Coin an der Zukunft des Trading-Ökosystems. Der Vorverkauf bietet dafür eine besonders günstige Einstiegsmöglichkeit.

So können Sie am Vorverkauf von Snorter Bot teilnehmen

Snorter Bot kann nach seinem Launch andere Handelsroboter wie Banana Gun, Maestro, Trojan und weitere bedeutende Anteile abnehmen, wenn die Nutzer seine einzigartigen Vorteile erkennen - ähnlich wie nun bei Let's Bonk und Pump.Fun.

Sofern Sie vorher noch SNORT-Coins über den Presale kaufen wollen, öffnen Sie jetzt die Website von Snorter Bot Token. Dann können Sie Ihre Wallet mit dieser verbinden sowie anschließend mit SOL, ETH, BNB, USDT, USDC und Bankkarte zahlen.

Damit Sie die SNORT-Token vor Abschluss des Presales schon in Ihrer digitalen Geldbörse finden sowie besonders schnell und einfach beanspruchen, ist die Verwendung der Best Wallet empfehlenswert. Diese können Sie über Google Play und den Apple App Store herunterladen.

Folgen Sie Snorter Bot Token auch auf X und Instagram, wo Sie regelmäßig und zeitnah über die wichtigsten Entwicklungen informiert werden.

