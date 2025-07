© Foto: Oliver Berg/dpa

Mit sagenhaften Quartalszahlen und einem Kursanstieg von mehr als 4 Prozent im Rücken knackt Software-Urgestein Microsoft am Donnerstag die Marke von 4 Billionen-US-Dollar Marktkapitalisierung.Microsoft war am Mittwochabend gemeinsam mit Meta Platforms der Star am Earnings-Himmel. Eine Umsatzsteigerung von 18 Prozent: das ist die schnellste Expansion in über drei Jahren. Besonders der Cloud-Dienst Azure trug maßgeblich dazu bei. In der Finanzberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025 gab Microsoft erstmals genaue Zahlen für Azure bekannt, mit Einnahmen von über 75 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Spiel Satz und Sieg für die …