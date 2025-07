New York (ots/PRNewswire) -Die Finanzierung unterstützt die globale Expansion der KI-fähigen Fundamentaldatenplattform von Daloopa und die Einführung des neuen Model Context Protocol (MCP), das nun in Anthropics Claude for Financial Services integriert istDaloopa, die KI-gestützte Plattform für Fundamentaldaten, auf die sich die weltweit führenden Investment- und Research-Teams für Aktienkapital verlassen, gab heute eine strategische Investition in Höhe von 13 Millionen US-Dollar bekannt, um der steigenden Nachfrage nach hochwertigen Daten zur Unterstützung von Large Language Models (LLMs) und KI-Agenten im Finanzdienstleistungssektor gerecht zu werden. An der Runde beteiligten sich bestehende und neue Investoren wie Pavilion Capital.Während Institutionen die Einführung von KI beschleunigen, werden die Unzulänglichkeiten öffentlicher Daten aus dem Internet deutlich: Halluzinationen, Ungenauigkeiten und die Unfähigkeit, die Ergebnisse auf vertrauenswürdige Quellen zurückzuführen. Daloopa geht dieses Problem von Grund auf an.Das neu eingeführte Model Context Protocol (MCP)&a=Model+Context+Protocol+(MCP)) überbrückt die Lücke zwischen LLMs und strukturierten, vollständig beschafften Finanzdaten. Daloopa deckt weltweit fast 4.700 börsennotierte Unternehmen ab und liefert bis zu 10 Mal mehr Datenpunkte pro Unternehmen als andere Anbieter. Jeder Datenpunkt ist mit der Originalquelle - Akten, Fußnoten, Präsentationen und Protokolle - verlinkt, um eine vollständige Überprüfbarkeit zu gewährleisten."Wir treten in eine Ära ein, in der KI im Finanzwesen nicht länger optional ist, jedoch sind Genauigkeit und Überprüfbarkeit unabdingbar", so Thomas Li, CEO von Daloopa. "Wir freuen uns über das Vertrauen, das das Team von Pavilion Capital in Daloopa gesetzt hat. Damit können wir Hedgefonds, Banken, Investmentfonds und Unternehmen unterstützen, die KI-Tools skalieren wollen, ohne die Datenintegrität zu beeinträchtigen. Mit unserer KI-gesteuerten Datenplattform ist Daloopa die wesentliche Grundlage für jeden Analysten, der einen KI-gestützten Research-Stack aufbaut."Das bereits in Anthropics Claude for Financial Services integrierte MCP von Daloopa ist LLM-agnostisch und unterstützt Claude, OpenAIs API und andere KI-Plattformen, die das MCP-Standardprotokoll verwenden. Ferner ermöglicht Daloopas MCP ein benutzerdefiniertes Daloopa-GPT, das über das GPT-Verzeichnis von OpenAI zugänglich ist.Daloopas MCP unterstützt eine Vielzahl von analytischen KI-Workflows - von Hedgefonds, die quartalsweise Schwankungen erkennen und Szenarien simulieren, über Private-Equity- und Bewertungsteams, die sofort Vergleiche erstellen, bis hin zu Aktienanalysten, die Berichte mit vollständiger Nachvollziehbarkeit der Quellen erstellen. Strategie- und KI-Verantwortliche verlassen sich auch auf MCPs, um die Umsetzung in ihren Unternehmen zu beschleunigen und manuelle Bereinigungen zu vermeiden.Mit dieser Finanzierung wird Daloopa seine Produktkapazitäten erweitern, die KI-Forschung beschleunigen und die LLM-Integration vertiefen - und damit Institutionen in die Lage versetzen, zuverlässigere, skalierbare KI-Tools für den Finanzbereich zu entwickeln.Informationen zu DaloopaDaloopa mit Hauptsitz in New York ist der führende Anbieter von KI-gestützten Fundamentaldaten für institutionelle Anleger. Die firmeneigene Plattform beschafft, strukturiert und vertreibt den vollständigen und genauesten historischen Finanzdatensatz, der fast 4.700 börsennotierte Unternehmen weltweit abdeckt und im Vergleich zu anderen Anbietern mehr als zehnmal so viele Datenpunkte pro Unternehmen enthält.Daloopa wurde im Hinblick auf Schnelligkeit, Überprüfbarkeit und Integration mit KI-Tools entwickelt und unterstützt Hedgefonds, Private-Equity-Firmen, Investmentfonds, Unternehmen und Investmentbanken bei der Beschleunigung von Modellbildung und Research-Workflows. Weitere Informationen finden Sie unter daloopa.com.marketing@daloopa.comMedienkontakt:Kari LitzmannLeiterin der Marketingabteilungmarketing@daloopa.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2741195/Daloopa_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/daloopa-erhalt-eine-strategische-investition-in-hohe-von-13-mio-us-dollar-um-die-nachste-generation-der-ki-im-finanzwesen-mit-der-genauesten-und-vollstandigsten-dateninfrastruktur-zu-unterstutzen-302518992.htmlOriginal-Content von: Daloopa, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102565/100933799