Die Verstärkung des Führungsteams wird das weitere Wachstum des Human Health Network von Helfie AI im B2B-Bereich unterstützen

Zu den wichtigsten Nahzielen gehört die offizielle weltweite Einführung der mobilen Gesundheitschecks des Unternehmens für Verbraucher

Helfie AI, eine globale mobile Gesundheitsplattform, gab heute die Ernennung von zwei neuen Mitgliedern des Führungsteams bekannt: Stefan Kulik als Chief Operating Officer und Rania Awad als Chief Strategy Officer.

Helfie AI baut die weltweit erste Plattform für Humanmedizin auf, die auf künstlicher Intelligenz basiert und allen, die ein Smartphone besitzen, überall auf der Welt Zugang zu einfachen, zeitnahen und erschwinglichen Gesundheitschecks ermöglichen soll. Die Neuzugänge im Führungsteam, Herr Kulik und Frau Awad, stärken die Fähigkeit von Helfie AI, eine KI-Lösung für das Gesundheitswesen zu liefern, die den Schwerpunkt auf Dateneigentum, universellen Zugang und Wahlfreiheit legt und so die frühzeitige Erkennung und Prävention von Krankheiten auf globaler Ebene ermöglicht.

George Tomeski, Mitbegründer und CEO von Helfie AI, erklärt: "Die Erweiterung unseres Führungsteams ist ein wichtiger Moment für das Wachstum von Helfie. Bei der Umsetzung unserer Vision, Patienten eine genaue und kosteneffiziente Möglichkeit für Gesundheitschecks zu bieten, werden wir uns auf die Expertise von Stefan und Rania verlassen, um diese Aufgabe zu bewältigen. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit für das Ziel, unsere Human Health Network-Plattform weiterzuentwickeln und sie allen acht Milliarden Menschen weltweit zugänglich zu machen."

Kulik bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in Führungspositionen bei namhaften Unternehmen wie PepsiCo, Johnson Johnson und Royal Mail mit. In jeder dieser Führungspositionen hat er ein fundiertes Know-how in den Bereichen betriebliche Exzellenz und Geschäftsentwicklung entwickelt. Kulik verfügt außerdem über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Private Equity und Wagniskapital und hat sich auf Predictive Analytics und die Anwendung künstlicher Intelligenz spezialisiert. Seine einzigartige Verbindung aus Führungserfahrung in Unternehmen und Erkenntnissen aus der Zusammenarbeit mit Spitzensportlern in den Bereichen Leistungsoptimierung und Verhaltensänderung prädestiniert ihn dafür, das weitere Wachstum und die strategischen Ziele von Helfie AI voranzutreiben.

Awad ist eine versierte Digitalstrategin und Innovatorin mit weitreichender Erfahrung als zugelassene Apothekerin und Führungskraft. Sie verfügt über eine beachtliche Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Unternehmen, der Leitung von Initiativen zur digitalen Transformation und der Entwicklung umfassender Produkt- und Markteinführungsstrategien. Ihre branchenübergreifende Expertise umfasst Gesundheitswesen, Vermögensverwaltung, Einzelhandel und Informationstechnologie. Sie kann nachweisliche Erfolge in der gesamten asiatisch-pazifischen Region vorweisen, darunter Australien, Neuseeland und China. Awad verfügt über eine einzigartige Kombination aus pharmazeutischem Sachverstand und strategischem Geschäftssinn, die sie zur idealen Besetzung macht, um die strategische Vision und die Marktexpansionsziele von Helfie voranzutreiben.

?"Helfie AI revolutioniert den Gesundheitsbereich, indem es Verbrauchern eine kostengünstige und präzise KI-gestützte Plattform bereitstellt. Ich freue mich darauf, meine Organisationskompetenz einzubringen, um diese Vision weltweit umzusetzen", so Kulik. "Im Zuge der Expansion der globalen Wachstumsstrategie von Helfie AI in Großbritannien, anderen internationalen Märkten und den USA werde ich gemeinsam mit meinen Kollegen daran arbeiten, diese wichtige Technologie denjenigen zur Verfügung zu stellen, die sie am dringendsten benötigen."

"Die Technologie von Helfie AI zielt darauf ab, weltweit einen gerechten Zugang zur Gesundheitsversorgung zu ermöglichen, komplizierte Gesundheitssysteme zu umgehen und KI-gestützte mobile Gesundheitschecks für alle zugänglich zu machen", so Awad. "Zunächst werde ich meine Expertise im strategischen Marketing einsetzen, um Helfie AI dabei zu unterstützen, die nächste Wachstumsphase zu erreichen, mit einer Markteinführung für Verbraucher und dem Ausbau von Partnerschaften mit Unternehmen und Regierungen rund um die Welt. Ich bin zuversichtlich, dass das vergrößerte Führungsteam das Ziel von Helfie AI das marktweit vertrauenswürdigste KI-Gesundheitsunternehmen zu werden verwirklichen wird."

Die hochentwickelten KI-Technologien von Helfie AI analysieren Bilder, Videos, Tonaufnahmen oder Gesichtsscans, um Hinweise auf mögliche Gesundheitsprobleme zu erkennen. Helfie AI liefert sofortige Ergebnisse und bietet dem Nutzer Informationen und Handlungsoptionen für die nächsten Schritte. Dabei bleiben die Nutzer Eigentümer aller im Rahmen der Gesundheitschecks bereitgestellten Daten und behalten die volle Kontrolle über sie.

Über Helfie AI

Helfie AI wurde 2021 in Melbourne, Australien, gegründet und hat seine Geschäftstätigkeit auf Europa, Nordamerika, Afrika und Asien ausgeweitet. Das Unternehmen unterhält bereits mehrere aktive B2B-Partnerschaften mit führenden Unternehmen.

Helfie AI widmet sich zwei der größten Herausforderungen im Gesundheitswesen: der mangelnden Inanspruchnahme von Präventivmaßnahmen und der unzureichenden Nutzung von Gesundheitsdaten. Sämtliche Aspekte der Gesundheitsversorgung, beginnend mit der Lebensqualität und der Lebenserwartung, können erheblich verbessert werden, wenn die Menschen Präventivmaßnahmen aktiv in Anspruch nehmen und Gesundheitsdaten innerhalb des gesamten Gesundheitssystems aktiv genutzt werden.

Die durch Helfie AI geschaffene Zugänglichkeit kann die Kosten von 7 Billionen US-Dollar, die jährlich für die Behandlung vermeidbarer Erkrankungen ausgegeben werden, erheblich senken.

Helfie AI zeigt den Benutzern klare nächste Schritte auf, verbindet sie bei Bedarf mit medizinischen Fachkräften, ermöglicht die Interaktion in Bezug auf zahlreiche Gesundheitszustände, von Herz-Kreislauf- bis hin zu Hautgesundheit, und ermöglicht den Austausch von KI-Befunden mit ihren eigenen Gesundheitsfachkräften und Ärzten.

Weitere Informationen zu den Gesundheitschecks, die Helfie durchführen kann, finden Sie unter www.helfie.ai.

