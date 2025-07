DJ Trump fordert Pharmaunternehmen zu Preissenkungen auf

Von Natalie Andrews

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag 17 Pharmaunternehmen schriftlich aufgefordert, die Kosten für Medikamente für US-Verbraucher auf den niedrigsten Preis zu senken, der in anderen Industrieländern angeboten wird.

Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Trump mit mehreren Ländern, in denen Arzneimittel ein zentrales Thema sind, über Handelsabkommen verhandelt. In den Briefen wurden die Hersteller zwar aufgefordert, die Preise zu senken, Trump verzichtet aber darauf, neue Vorschriften einzuführen oder den Kongress zu bitten, Gesetze zu erlassen, die niedrigere Preise vorschreiben.

In dem Schreiben heißt es jedoch, dass die Bundesregierung, wenn die Unternehmen nicht freiwillig handeln, "alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen wird, um die amerikanischen Familien vor anhaltenden missbräuchlichen Preispraktiken für Arzneimittel zu schützen"

Die Briefe wurden an die Unternehmen AbbVie, Amgen, Astrazeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, EMD Serono, Genentech, Gilead, GSK, Johnson & Johnson, Merck, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Regeneron und Sanofi geschickt.

July 31, 2025 14:57 ET (18:57 GMT)

