PTA-News: Integrated Cyber Solutions Inc.: Integrated Cyber Solutions Inc. beruft Shawn Balaghi in den Beirat - stärkt Kapitalmarktstrategie

Integrated Cyber Solutions Inc.: Integrated Cyber Solutions Inc. beruft Shawn Balaghi in den Beirat - stärkt Kapitalmarktstrategie

Vancouver, BC (pta000/31.07.2025/21:06 UTC+2)

Integrated Cyber Solutions Inc. beruft Shawn Balaghi in den Beirat - stärkt Kapitalmarktstrategie

Shawn Balaghi, der derzeit als Director bei CyberCatch Holdings Inc. tätig ist, kommt als Capital Markets Advisor zu Integrated Cyber.

VANCOUVER, B.C. - 31. Juli 2025 - Integrated Cyber Solutions Inc. (CSE: ICS), (OTCQB: IGCRF), (FRA: Y4G) (" Integrated Cyber" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von KI-gestützten Cybersicherheits- und Human-Layer-Defense-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen, freut sich, die Ernennung von Shawn Balaghi in seinen Beirat mit Wirkung zum 30. Juli 2025 bekannt zu geben.

Kapitalmarkterfahrung zur Unterstützung des Wachstums börsennotierter Unternehmen

Herr Balaghi verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung auf den Kapitalmärkten und in börsennotierten Unternehmen und hatte Führungs- und Vorstandspositionen in verschiedenen Branchen inne. Derzeit ist er Direktor von CyberCatch Holdings Inc. (TSXV: CYBE), einem Cybersicherheitsunternehmen, das auf den öffentlichen Märkten tätig ist, wo er zur strategischen Planung und Unternehmensführung beiträgt. Sein Engagement in diesem Sektor fügt dem relevanten Kontext hinzu, da Integrated Cyber seine Marktpräsenz weiter ausbaut.

"Wir freuen uns, Shawn in unserem Beirat willkommen zu heißen", sagte Alan R. Guibord, Chairman und CEO von Integrated Cyber. "Sein breiter Hintergrund in der Finanzbranche und seine Vertrautheit mit dem Bereich Cybersicherheit machen ihn gut positioniert, um uns in unserer Kapitalmarktstrategie zu beraten, während wir unsere Geschäftstätigkeit weiter ausbauen und das Engagement der Aktionäre stärken."

Verbesserung der Sichtbarkeit und strategischen Ausrichtung der Investoren

Zusätzlich zu seiner Rolle bei CyberCatch ist Herr Balaghi President und Director von Ingreen Building Systems Corp. und war zuvor als CEO, CFO und VP of Corporate Finance bei einer Reihe von börsennotierten und privaten Unternehmen tätig, die an der CSE, TSXV und CBOE notiert sind.

"Ich freue mich, dem Beirat von Integrated Cyber beizutreten und zu seiner Kapitalmarktstrategie beizutragen", sagte Shawn Balaghi. "Der Ansatz des Unternehmens für KI-gesteuerte Cybersicherheit kommt zur rechten Zeit, und ich freue mich darauf, sein kontinuierliches Wachstum und seine Entwicklung zu unterstützen, während es die Sichtbarkeit bei Investoren und Partnern erhöht."

Strategische Beratungsrolle zur Verbesserung der Marktreife

Als Teil des Beirats wird Herr Balaghi Ratschläge zur Unternehmensführung, zur Finanzierungsstrategie und zu Best Practices für den öffentlichen Markt geben. Seine Ernennung spiegelt die kontinuierlichen Bemühungen von Integrated Cyber wider, die Governance zu verbessern und das Unternehmen für eine langfristige Wertschöpfung zu positionieren.

Über Shawn Balaghi Shawn Balaghi ist eine erfahrene Führungskraft im Finanzbereich mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in börsennotierten und privaten Unternehmen. Er war unter anderem als CEO, CFO und VP of Corporate Finance tätig, wobei er sich auf Kapitalbeschaffung, Investor Relations und Corporate Governance konzentrierte. Derzeit ist er in mehreren Gremien tätig und bringt branchenübergreifende Erkenntnisse in wachstumsfördernde und börsennotierte Unternehmen ein.

In Verbindung mit seiner Ernennung hat das Unternehmen Herrn Balaghi über Ascent Corporate Management Corp. 200.000 Aktienoptionen zu einem Preis von 0,25 $ gewährt, die gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens über einen Zeitraum von zwölf Monaten ausgeübt werden.

Über Integrated Cyber Solutions Inc.

Integrated Cyber Solutions Inc. bietet menschenzentrierte, KI-gestützte Cybersicherheit, die auf kleine und mittlere Unternehmen zugeschnitten ist. Die Strategie des Unternehmens kombiniert Verhaltensintelligenz, Managed Detection and Response (MDR), Endpunktschutz und Echtzeit-Bedrohungstransparenz, um die menschliche Ebene des Cyberrisikos zu bewältigen. Das Herzstück dieser Vision ist SecureGuard360, eine Plattform der nächsten Generation, die sich derzeit in der Entwicklung befindet und darauf ausgelegt ist, Bedrohungserkennung, verhaltensbasiertes Training und automatisierte Reaktion in einer einzigen, intuitiven Sicherheitsebene zu vereinen.

Im Rahmen seiner zukunftsorientierten Roadmap entwickelt Integrated Cyber auch neuartige Architekturen, um der nächsten Generation von Cyberbedrohungen, einschließlich solcher, die durch Quantencomputing ausgehen, zu begegnen. Die Federated AI Cybersecurity Architecture wird entwickelt, um eine verteilte Entscheidungsfindung in Echtzeit und quantenresilienten Datenschutz zu ermöglichen und die Sicherheit näher an den Ort zu bringen, an dem Daten generiert und verwendet werden. Mit expandierenden Aktivitäten im Nahen Osten, in Afrika und Südasien ist das Unternehmen bestrebt, kulturell anpassungsfähige, regulierungsbewusste Lösungen zu entwickeln und sich als führender Anbieter von verhaltensbezogener Cybersicherheit in Schwellenländern und darüber hinaus zu etablieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Alan Guibord Chief Executive Officer 1 Stiles Road, Salem, New Hampshire, 03079, USA Tel: +1-212-634-9534 E-Mail: alan.guibord@integrated-cyber.com www.integrated-cyber.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder antizipiert, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über: das Angebot und seine Bedingungen, einschließlich der beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; der Ablauf der Haltefristen für Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots vertrieben werden; und andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Geschäftsplänen des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren, und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, einschließlich: Das Unternehmen kann den Erlös aus dem Angebot für andere als die in dieser Pressemitteilung angegebenen Zwecke verwenden; ungünstige Marktbedingungen; Änderungen der Zins- und Wechselkurse; und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören die allgemeinen Marktbedingungen, andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, und die Risikofaktoren in Bezug auf das Unternehmen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden dargelegt sind und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

