Die World Free Zones Organization gab die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit der Regierung Panamas bekannt, wonach der 12. Weltkongress der World FZO im Juli 2026 in der Hauptstadt Panama-Stadt stattfinden wird.

HE Dr. Al Zarooni Signing the MoU with the Minister of Commerce and Industries in Panama (Photo: AETOSWire)

Die Absichtserklärung wurde von Seiner Exzellenz Dr. Mohammed AlZarooni, Vorsitzender der World FZO, und Seiner Exzellenz Julio Moltó, Minister für Handel und Industrie der Regierung der Republik Panama, in Anwesenheit hochrangiger Vertreter beider Seiten unterzeichnet.

Die Ankündigung erfolgte während eines offiziellen Besuchs von Dr. AlZarooni in Panama-Stadt, wo er mit Seiner Exzellenz José Raúl Molino Quintero, Präsident der Republik Panama, zusammentraf. Am Rande des Besuchs besichtigte die Delegation wichtige Sehenswürdigkeiten in Panama, darunter die Freihandelszone Colón, die Freihandelszone PANAPARK und den Panamakanal.

Im Rahmen der Absichtserklärung werden beide Parteien zusammenarbeiten, um eine hochkarätige Ausgabe des World FZO World Congress zu veranstalten, an dem Entscheidungsträger, Führungskräfte aus Freihandelszonen und Investoren aus mehr als 100 Ländern teilnehmen und wichtige Wirtschaftsinstitutionen aus aller Welt anziehen wird. Die Veranstaltung soll die globale Position Panamas als Handels- und Logistikdrehkreuz stärken und seine Sichtbarkeit auf der internationalen Investitionslandkarte verbessern.

S.E. Dr. AlZarooni sagte: "World FZO ist bestrebt, strategische Partnerschaften aufzubauen, die die Rolle von Freihandelszonen als Motoren des globalen Wachstums stärken, basierend auf der Bedeutung der Entwicklung von Plattformen für den internationalen Dialog und die Zusammenarbeit, um mit den großen Veränderungen in der Weltwirtschaft Schritt zu halten. Unsere Zusammenarbeit mit der Regierung von Panama ist ein wichtiger Meilenstein in unseren Bemühungen, die lateinamerikanischen Märkte zu erschließen und die Zusammenarbeit mit Regierungen und Wirtschaftsinstitutionen in dieser wichtigen Region zu stärken."

S.E. Julio Molt sagte: "Die Ausrichtung des Kongresses ist ein strategischer Schritt, der Panamas Position als globales Investitionsportal unterstreicht und neue Perspektiven für regionale Zusammenarbeit, Technologie und Investitionen eröffnet. Wir sind entschlossen, in Zusammenarbeit mit der Organisation alle notwendigen Voraussetzungen für den Erfolg dieser wichtigen Veranstaltung zu schaffen. Wir schätzen unsere Partnerschaft mit World FZO und freuen uns darauf, deren umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und Verwaltung von Freihandelszonen auf internationaler Ebene zu nutzen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Geschäftsumfelds in Panama zu verbessern und unsere Wirtschaft für globale Märkte zu öffnen."

Diese Ankündigung erfolgt im Rahmen der Vorbereitungen für den 11.World FZO Congress, der vom 10. bis 12. Oktober 2025 in der chinesischen Provinz Hainan in Zusammenarbeit mit dem Hainan International Economic Development Bureau stattfinden wird. Die aufeinanderfolgende Ausrichtung des Kongresses in China und Panama spiegelt die wachsende Bedeutung der World FZO auf der internationalen Bühne wider.

Der World FZO World Congress ist das weltweit führende Treffen von Führungskräften aus Freihandelszonen, Regierungsvertretern, Investoren und Handelsexperten. Er versammelt mehr als 1.500 Delegierte aus über 100 Ländern und bringt eine ausgewählte Gruppe von Entscheidungsträgern und hochrangigen Vertretern aus der globalen Industrie, dem Handel und dem Investitionssektor zusammen.

