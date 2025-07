Andersen Consulting erweitert seine Personalkompetenzen durch eine Kooperationsvereinbarung mit Omni HR Consulting, einem südafrikanischen Beratungsunternehmen, das sich auf Lösungen für die Unternehmens- und Personalentwicklung spezialisiert hat.

Omni HR Consulting bietet über seine Business and Leadership Academy ein umfassendes Dienstleistungsangebot, das Organisationsentwicklung, Leistungsberatung, akkreditierte Schulungen, Kompetenzentwicklung und Führungsprogramme umfasst. Das Unternehmen arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um Lösungen zu entwickeln und umzusetzen, die sich mit den Fähigkeiten der Belegschaft, Leistungslücken und der strategischen Ausrichtung befassen. Dabei stützt es sich auf einen rigorosen Ansatz für das Projektmanagement und die Einhaltung der südafrikanischen Qualitätsrahmenbedingungen.

"Wir bei Omni glauben, dass eine wirkungsvolle Entwicklung mit dem Verständnis des Kontextes beginnt", sagte Managing Director Lize Moldenhauer. "Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die messbare Fortschritte bringen sei es durch Führungsprogramme, Kompetenztrainings oder Strategien zur Steigerung der Unternehmensleistung. Durch unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir diese Lösungen in größerem Umfang anbieten und gleichzeitig den sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden gerecht werden."

"Omni HR Consulting erweitert unsere Plattform mit seiner Expertise in den Bereichen Führungskräfteentwicklung, Kompetenztraining und organisatorische Effizienz um wertvolle Erkenntnisse", so Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Diese Zusammenarbeit verbessert unsere Fähigkeit, strategische Talentlösungen anzubieten, die Führungskräfteentwicklung mit operativem Erfolg verbinden."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250731540135/de/

Contacts:

mediainquiries@Andersen.com