DJ MÄRKTE USA/Leichter - Zollpolitik verunsichert - Figma mit spektakulärem Debüt

DOW JONES--Nachdem stark ausgefallene Quartalsergebnisse von Meta Platforms und Microsoft am Donnerstag an der Wall Street zunächst für Auftrieb sorgten, kamen die Kurse im Handelsverlauf deutlich zurück. Zum Handelsende war die Gesamttendenz leichter. Für Verunsicherung sorgte die Trump'sche Zollpolitik, aber auch eine Aufforderung des US-Präsidenten an Pharmaunternehmen, ihre Preise zu senken.

Der Dow-Jones-Index ging 0,7 Prozent niedriger aus dem Tag mit 44.131 Punkten. Der breitere S&P-500-Index büßte 0,5 Prozent ein. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes gaben ebenfalls nach, der Nasdaq-Composite aber nur ganz leicht. Mit Ausnahme des Dow hatten die Indizes im frühen Handel neue Allzeithochs erreicht. Nach ersten Zählungen gab es an der Nyse 1.038 (Mittwoch: 686) Kursgewinner, 1.732 (2.076) -verlierer und 50 (50) unveränderte Aktien.

Am morgigen 1. August endet die Frist, die Trump Dutzenden von Ländern gesetzt hat, um Handelsangebote zu machen, wenn sie die von ihm angedrohten hohen Zölle vermeiden wollen. Am Markt sorgte das für Nervosität. Zunächst wurde während des Handels bekannt, dass sich Mexiko und die USA zwar auf kein Abkommen, aber auf eine Verlängerung der bestehenden Vereinbarung um 90 Tage geeinigt hatten. Später hieß es aus dem Weißen Haus, Trump werde noch am Donnerstag eine Durchführungsverordnung unterzeichnen, die weitreichende Zölle für eine Reihe von Ländern vorsieht. Bislang gehören die EU, Vietnam, Japan und Großbritannien zu den wenigen Partnern der USA, die mit Trump Handelsabkommen geschlossen haben.

Tendenziell bremsend wirkte auch, dass US-Notenbank am Vortag die Latte für eine Zinssenkung im September zumindest etwas höher gelegt hatte. Notenbankchef Powell hatte unter anderem inflationstreibende Effekte der Trump'schen Zollpolitik nicht ausgeschlossen und will zunächst weitere Daten abwarten. Unterdessen zeigten neue Preisdaten für Juni minimal höhere Anstiege als im Vorfeld geschätzt.

Am Anleihemarkt sank dennoch die Zehnjahresrendite um 2 Basispunkte auf 4,36 Prozent. Der Dollar verteidigte die kräftigen Gewinne der Vortage. Der Euro ging zuletzt mit 1,1411 Dollar um. Die Ölpreise kamen nach der jüngsten Gewinnserie etwas zurück um rund 1 Prozent.

Pharmaaktien werden verkauft - Meta mit Kursfeuerwerk

Zu den Tagesverlieren gehörten Pharmaaktien. Ihr S&P-500-Subindex gab um 2,8 Prozent nach. Trump hat 17 Pharmaunternehmen weltweit schriftlich aufgefordert, die Kosten für Medikamente für US-Verbraucher auf den niedrigsten Preis zu senken, der in anderen Industrieländern angeboten wird. Weiter heißt es in dem Schrieb, dass die Bundesregierung, wenn die Unternehmen nicht freiwillig handeln, "alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen wird, um die amerikanischen Familien vor anhaltenden missbräuchlichen Preispraktiken für Arzneimittel zu schützen".

Meta Platforms machten einen Satz um gut 11 Prozent. Nicht nur übertraf das Technologieunternehmen mit dem Schwerpunkt soziale Netzwerke die Erwartungen mit seinen Quartalszahlen deutlich; Meta lieferte auch eine starke Umsatzprognose für das dritte Quartal ab.

Für Microsoft ging es um 3,9 Prozent nach oben. Das Geschäft Cloud Computing schnitt herausragend ab, befeuert von einer massiven Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI).

Qualcomm steigerte den Gewinn im dritten Geschäftsquartal stärker als erwartet. Der Ausblick für das laufende Quartal lag im Rahmen der Erwartungen, was einige Anleger mit höheren Ambitionen enttäuschte. Die Aktie fiel um 7,7 Prozent.

Ford spürt die Zölle. Im zweiten Quartal gab der Autobauer über 800 Millionen Dollar für Zölle aus und verzeichnete daher den ersten Quartalsverlust seit 2023. Die Aktie legte dennoch um 1,8 Prozent zu.

Abbvie übertraf zwar die Erwartungen der Analysten. Die Aktie verlor aber dennoch 0,2 Prozent angesichts des Gegenwinds der Trump'schen Preisssenkungsforderung.

Ebay übertraf mit Anstiegen bei Bruttowarenwert, Umsatz und Gewinn ebenfalls die Marktprognosen. Die Aktie schoss um gut 18 Prozent nach oben. Mastercard berichtete einen höheren Umsatz und Gewinn. Der Kreditkartenkonzern schnitt zudem besser ab als von Analysten erwartet. Die Aktie legte um 1,3 Prozent zu.

Für Aufsehen sorgte das Börsendebüt von Figma. Die Aktie des Unternehmens, das Software zum Erstellen von Benutzeroberflächen anbietet, war zu 33 Dollar ausgegeben worden; am Ende des ersten Handelstages hatte sich der Kurs mehr als verdreifacht auf 115,50 Dollar.

