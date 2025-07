DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.024 Punkte - Daimler Truck schwach

DOW JONES-Abendliche Unternehmensnachrichten haben am Donnerstag nachbörslich die Kurse von Daimler Truck, Cancom und SFC bewegt - und zwar nach unten. Daimler Truck wurden auf Tradegate und bei Lang & Schwarz gut 4 Prozent nach unten genommen. Der Lkw-Bauer, der am Freitag seine Quartalszahlen veröffentlicht, hat seine Margenprognose gesenkt wegen eines mauen Geschäfts in Nordamerika.

Cancom büßten über 7 Prozent ein. Der IT-Dienstleister hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr nach einem schwachen ersten Halbjahr gesenkt. Auch der Brennstoffzellenhersteller SFC Energy senkte seine Ganzjahresprognose. Für die Aktie ging es um 18 Prozent steil bergab.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.024 24.065 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

July 31, 2025 16:26 ET (20:26 GMT)

