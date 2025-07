Der Modernisierungsbedarf zur Erfüllung der Anforderungen an Leistung und Dichte bleibt hoch

Die Ergebnisse der 15. jährlichen globalen Umfrage von Uptime zu Rechenzentren zeigen sowohl Engagement als auch Zurückhaltung angesichts der Pläne der Branche für einen breiteren Einsatz von KI, die Berichterstattung zum Klimawandel und die bevorstehende NVIDIA-Revolution

Uptime Institute hat heute die Veröffentlichung seiner 15.jährlichen globalen Umfrage zu Rechenzentren 2025 bekannt gegeben, die eine innovative und widerstandsfähige Branche zeigt, die jedoch auch mit steigenden Kosten, zunehmenden Stromengpässen und Herausforderungen bei der Erfüllung der Anforderungen der KI konfrontiert ist. Im Zuge der Expansion und Modernisierung zur Erfüllung der Anforderungen an Stromversorgung und Dichte müssen Betreiber sich mit Verfügbarkeit, Effizienz, Personalproblemen, Verzögerungen in der Lieferkette und unvorhersehbaren technologischen Fortschritten auseinandersetzen.

"Unsere Daten zeigen, dass Betreiber gleichzeitig viele große strategische Herausforderungen bewältigen müssen. Dazu gehören die Antizipation mehrerer technologischer Veränderungen, die Planung von Erweiterungen trotz erheblicher Einschränkungen bei der Stromverfügbarkeit sowie die Vorbereitung auf und Unterstützung von unvorhersehbaren KI-Workload-Anforderungen", so Andy Lawrence, Executive Director of Research beim Uptime Institute. "In Zeiten wie diesen ist die Erfahrung der Führungskräfte von entscheidender Bedeutung. Doch zum ersten Mal fällt es immer mehr Betreibern schwerer, erfahrene Mitarbeiter zu finden und zu halten als Nachwuchskräfte. Es herrscht ein Mangel an Führungskräften, da viele erfahrene Führungskräfte gerade in einer Phase dramatischen Wachstums in den Ruhestand gehen."

Etwa ein Drittel der Eigentümer und Betreiber von Rechenzentren führt derzeit Schulungen oder Inferenzverfahren im Bereich KI durch, und ein deutlich größerer Anteil plant dies für die Zukunft. Allerdings befindet sich vieles davon noch in einem frühen Stadium und wird mit Vorsicht angegangen. Die Unsicherheit hinsichtlich der geeigneten oder wahrscheinlichen Einsatzorte für KI-Workloads und die Besorgnis über den Strombedarf der geplanten NVIDIA-GPU-Systeme tragen wahrscheinlich zu den Kapazitätsbedenken bei.

Die jährliche Umfrage des Uptime Institute, die nun bereits zum 15.Mal durchgeführt wurde, ist die umfassendste und am längsten laufende Studie ihrer Art. Die Ergebnisse dieses Berichts beleuchten die Praktiken und Erfahrungen von Besitzern und Betreibern von Rechenzentren in den Bereichen Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit, Effizienz, Personalausstattung, Cloud und künstliche Intelligenz.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts für 2025 gehören:

Kostenfragen bleiben auch 2025 das Hauptanliegen der Managementteams für digitale Infrastrukturen allerdings haben die Sorgen um die Prognose des künftigen Kapazitätsbedarfs deutlich zugenommen.

Die durchschnittlichen PUE-Werte zeigen im sechsten Jahr in Folge kaum Veränderungen, wobei Verbesserungen durch veraltete Infrastrukturen und einige klimaspezifische Einschränkungen für eine effiziente Kühlung behindert werden.

Die durchschnittliche Leistungsdichte von Server-Racks steigt weiter an, wobei Racks im Bereich von 10 bis 30 kW zunehmend zum Einsatz kommen. Nur wenige Anlagen überschreiten 30 kW, und extreme Dichten sind bislang noch selten.

Die Erfassung und Berichterstattung wichtiger Nachhaltigkeitskennzahlen hat sich im Jahr 2025 nicht verbessert, was wahrscheinlich zum Teil auf den kommerziellen Druck zur Förderung der KI und den nachlassenden regulatorischen Druck in einigen Regionen zurückzuführen ist.

Das Vertrauen in KI für den Betrieb von Rechenzentren hängt vom Anwendungsfall ab: Die meisten würden den Einsatz für die Analyse von Sensordaten und vorausschauende Wartungsaufgaben zulassen, jedoch nicht für Konfigurationsänderungen, die Steuerung von Geräten oder Personalfragen.

Ausfälle von Rechenzentren mit erheblichen Auswirkungen werden allmählich seltener aber jeder zehnte Ausfall verursacht immer noch schwerwiegende oder gravierende Störungen, was die Notwendigkeit weiterer Investitionen unterstreicht.

Unternehmen setzen weiterhin auf hybride IT-Strategien, die Cloud- und Colocation-Rechenzentren vor Ort umfassen. Lokale Rechenzentren bleiben die Grundlage für Unternehmen mit großen, geschäftskritischen Verarbeitungsanforderungen, wobei 45 der IT-Workloads weiterhin in Unternehmensanlagen verbleiben.

Auch 2025 bestehen weiterhin Herausforderungen bei der Personalbesetzung. Fast zwei Drittel der Betreiber geben an, dass sie Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu halten, qualifizierte Kandidaten zu finden oder beides.

Über die Umfrage:

Uptime hat die diesjährige jährliche globale Umfrage zu Rechenzentren von April bis Mai 2025 online und per E-Mail durchgeführt und Antworten von mehr als 800 Eigentümern und Betreibern von Rechenzentren gesammelt. Zum dritten Mal in Folge wurden die Betreiber von Rechenzentren in der Umfrage von Uptime gebeten, die wichtigsten Anliegen ihres Managementteams im Zusammenhang mit der digitalen Infrastruktur zu benennen. 2025 wurden neue Antwortmöglichkeiten hinzugefügt, um den sich wandelnden Herausforderungen in Bezug auf die Verfügbarkeit von Strom, Unterbrechungen der Lieferkette und die Nachfrage nach KI Rechnung zu tragen.

Die Umfrageteilnehmer repräsentieren ein breites Spektrum von Branchen in mehreren Ländern. Fast die Hälfte (43 %) kommt aus Nordamerika und Europa. Etwa jeder fünfte Befragte arbeitet für professionelle IT-/Rechenzentrumsdienstleister, d. h. Mitarbeiter mit operativen oder leitenden Aufgaben in einem Rechenzentrum eines Drittanbieters, beispielsweise einem Anbieter von Colocation-, Wholesale-, Software- oder Cloud-Computing-Diensten.

Erfahren Sie mehr:

Laden Sie die Zusammenfassung des Berichts hierherunter und melden Sie sich hier für das Webinar an: hier. Es findet am 30. Juli um 9:00 Uhr PDT (9:00 Uhr PDT, 12:00 Uhr EDT und 17:00 Uhr BST) statt und behandelt die wichtigsten Trends und Erkenntnisse aus den Umfrageergebnissen. Um unserem Uptime Institute Bright Talk Channel beizutreten, gehen Sie zu: https://www.brighttalk.com/join/.

Über das Uptime Institute

Das Uptime Institute ist die weltweit führende Autorität für digitale Infrastruktur. Mit über 3.500 Auszeichnungen in mehr als 118 Ländern weltweit und über 1.100 laufenden Projekten in über 80 Ländern hat Uptime Zehntausenden von Unternehmen dabei geholfen, ihre kritischen IT-Ressourcen zu optimieren und gleichzeitig Kosten, Ressourcen und Effizienz zu verwalten. Seit über 30 Jahren setzt das Unternehmen branchenführende Benchmarks für die Leistung, Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz von Rechenzentren, die Kunden die Gewissheit geben, dass ihre digitale Infrastruktur unter einer Vielzahl von Betriebsbedingungen auf einem Niveau funktioniert, das ihren individuellen Geschäftsanforderungen entspricht. Der Tier-Standard von Uptime ist der weltweit vertrauenswürdigste und am häufigsten verwendete Standard der IT-Branche für die Planung, den Bau und den Betrieb von Rechenzentren. Das Angebot umfasst den Tier-Standard und die Zertifizierungen des Unternehmens, Management- und Betriebsüberprüfungen und -bewertungen, einschließlich der SCIRA-FSI-Risikobewertung für den Finanzsektor, die Nachhaltigkeitsbewertung und eine breite Palette zusätzlicher Angebote in den Bereichen Risikomanagement, Leistung, Verfügbarkeit und verwandten Bereichen. Die Schulungsprogramme von Uptime Education wurden bereits von über 90.000 Fachleuten aus dem Bereich Rechenzentren erfolgreich absolviert, darunter die hoch angesehenen ATD (Accredited Tier Designer) und AOS (Accredited Operations Specialist). Der Lehrplan von Uptime Education wurde durch die Übernahme von CNet Training Ltd. 2023 erweitert.

Das Uptime Institute hat seinen Hauptsitz in New York, NY, und verfügt über Niederlassungen in London, São Paulo, Dubai, Riad und Singapur sowie über Vollzeit-Uptime-Experten in über 34 Ländern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter uptimeinstitute.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250730803911/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Brenda South

Publicrelations@uptimeinstitute.com

206-706-6467