Bitcoin-Kurs-Prognose: Inflation, sinkende Ausgaben und Geopolitik bremsen

Der Optimismus der Kryptoinvestoren war nach den neuen Allzeithochs kaum noch zu stillen. Mittlerweile ist die Dynamik zurückgegangen. Dennoch bewegt sich Bitcoin nun, wie wir es bereits in den vergangenen Wochen angedeutet haben, als die meisten anderen noch bullisch waren. Wie sich BTC basierend auf den letzten Entwicklungen aus Wirtschaft und Politik in der nächsten Zeit entwickeln dürfte, erfahren Sie jetzt in der Bitcoin-Kurs-Prognose.

Diese Faktoren bestimmen jetzt den Bitcoin-Kurs

Während die Bitcoin-Anleger zu Beginn des Tages noch optimistisch gestimmt waren, wurden die dann von der höheren Inflation des PCE Preisindex verunsichert, welcher mit 2,6 % im Vergleich zum vorheriger Messzeitrum 0,2 % und zu den Erwartungen 0,1 % höher lag. Zudem sind die persönlichen Ausgaben mit 0,3 % niedriger als die Konsenserwartungen von 0,4 % ausgefallen. Bob Elliott, der ehemalige Research-Leiter von Bridgewater Associates, verweist darauf, dass die Kombination sich bremsend auf die Wirtschaft auswirken wird.

Deshalb dürfte die US-Notenbank auch weiterhin vorsichtiger agieren, vorerst abwarten und keine Zinssenkungen durchführen. Während die Investoren die Aktien auf neue Allzeithochs treiben, könnten die zurückgehenden Gewinne zu einer Anpassung der Kurse führen, was auch Bitcoin und andere Kryptowährungen beeinträchtigt. Dafür hat der US-Finanzminister gestern für eine kleine Stimulierung gesorgt, während die globale Geldmenge M2 bis Oktober unterstützt.

5. Two major trade deals announced



Trump says a deal with Pakistan is complete.



He also unveils a major deal with South Korea:

• $350B in US-owned project investments

• $100B in LNG purchases

• 15% tariff on Korean goods pic.twitter.com/A1O9qdCM8U - Kyledoops (@kyledoops) July 31, 2025

Derweilen wurden zwar einige zweifelhafte Handelsabkommen wie mit der EU und Südkorea geschlossen, jedoch stellen sich an vielen anderen Orten wieder die nächsten Probleme entgegen. Dabei versuchen die USA auf diese Weise andere Nationen zur Fügsamkeit zu bewegen, was möglicherweise in nächster Zukunft steigende Zölle und eine höhere Inflation zur Folge haben kann.

Auch der Ukrainekonflikt spitzt sich dramatisch zu und kann nach dem Ultimatum für Schocks sorgen, wobei mit den Zöllen auch Indien und andere Länder beeinflusst werden sollen. Derweil bezeichnete Trump BRICS als einen Angriff auf den US-Dollar, was aufgrund dessen Bedeutung für das Land bisher in der Geschichte noch nie unbeantwortet geblieben ist.

JUST IN: Former Russian President Medvedev tells President Trump to remember "how dangerous the fabled Dead Hand can be."



'Dead Hand' is a system that automatically launches nuclear missiles if Russia's leadership is destroyed. pic.twitter.com/aLA8zay7rr - BRICS News (@BRICSinfo) July 31, 2025

Jetzt schneller und profitabler traden!

Bitcoin-Kurs-Prognose: Erfolgt nun eine Korrektur oder ein Pump?

Während der Bitcoin-Kurs nach seinem Anstieg auf ein neues Allzeithoch im Juli auf hohem Niveau in einem Seitwärtstrend gefangen war, scheint er wie von uns in der vergangenen Woche prognostiziert wurde, nun langsam nach unten zu bewegen. Dabei würde es sich jedoch um eine gesunde Korrektur handeln, nach der Anleger wieder mit größerem Optimismus einsteigen können.

Auch mit der Saisonalität würde sich dies decken, welche beim Monatsübergang meist einen kleinen Verlust erleidet. Bis Mitte August wird dann größtenteils noch einmal ein Zwischenhoch ausgebildet, woraufhin dann erst einmal bis in die erste Oktoberwoche eine Korrekturphase folgt, bevor dann wieder der Bullenmarkt fortgesetzt wird.

The seasonal pattern in BTC seem to be 2 to 3 weeks early this year… This set back should be April, the march set back happened in Feb…history rhymes..thus far. pic.twitter.com/ypYlnWvSoE - Raoul Pal (@RaoulGMI) March 23, 2021

Dies deutet sich bereits auf den OTC-Märkten an, wobei die Wale derzeit Geld aus den Konten abziehen und tendenziell auf ihren Cold Wallets deponieren. Somit akkumulieren sie indessen kursneutral Bitcoin, was sich laut Aussagen des Krypto-Experten Kyle Doops historisch in der Regel in steigenden Kursen geäußert hat. CryptoQuant deutet hingegen erstmal auf eine Entschleunigung hin.

OTC Whales Are Quietly Making Moves



OTC = where the real Bitcoin deals happen, off-exchange and big-money style.



High OTC balance? Prepping to sell.

Low OTC balance? Moving to cold storage = bullish.



Right now: OTC balances are plunging.

Whales aren't selling - they're… pic.twitter.com/2SYMiG2yRa - Kyledoops (@kyledoops) July 31, 2025

Derweilen hat der neue SEC-Vorsitzende Paul Atkins Project Crypto gestartet, um für Offenlegungsstandards und sichere Häfen für ICOs, AirDrops und Netzwerkbelohnungen zu sorgen. Darüber hinaus will sie sich tokenisieren TradFi-Assets wie Aktien, Anleihen und anderen Finanzinstrumenten widmen, was alles ein Novum ist.

Auch dies kann sich förderlich auf Bitcoin auswirken, da mittlerweile mit Bitcoin Hyper eine neue Skalierungs- und Funktionsschicht hinzugekommen ist, welche dessen technologische Beschränkungen aufhebt und ihn für die Tokenisierung rüstet. Somit sind auch ICOs, AirDrops, dApps, NFTs und mehr aus Sektoren wie DeFi, KI und Memecoins möglich.

Jetzt mit Snorter lieber automatisiert traden!

Ist Bitcoin Hyper der nächste große Bitcoin-Katalysator?

Der Krypto-Markt entwickelt sich in einem beeindruckenden Tempo weiter und deswegen ist er für sein Innovationspotenzial bekannt, welches bei einigen Coins schnell zu lebensverändernden Anstiegen führen kann, wie es beispielsweise auch bei Bitcoin gesehen wurde. Allerdings gibt es nicht jeden Tag solch bedeutende Technologien, die gestartet werden.

Eine solche könnte die neue Bitcoin-Erweiterung Bitcoin Hyper sein. Sie stellt einen Skalierungs- und Funktionsebene dar, die direkt auf Bitcoin aufbaut. Damit kann BTC in einer blitzschnellen Geschwindigkeit und mit Gebühren von noch nicht einmal 1 Cent übertragen werden. Außerdem wird die Kapazität gesteigert, damit nicht nur der Finanzsektor, sondern auch dApps aus anderen Bereichen unterstützt werden.

Durch die Verwendung der SVM entsteht ein neuartiges Netzwerk, welches die hohe Geschwindigkeit, die einzigartige Bankbreite und die attraktive Kosteneffizienz von Solana mit der ungebrochenen Sicherheit und der höchsten Web3-Liquidität von Bitcoin vereint. Deshalb sehen die Investoren auch eine so große Chance in dem HYPER-Coin. Schließlich können rund 2,3 Bio. USD passiv verwahrtes Kapital somit produktiv genutzt werden.

Der HYPER-Token wird für Gebühren des Netzwerkes, Staking, Governance, Community-Anreize, Entwickler-Förderungen und mehr verwendet. Dabei ist es ein auf 21 Mrd. HYPER limitierter digitaler Rohstoff, welcher bei einer stärkeren Nutzung des Netzwerkes über Burnings verknappt wird, um somit den Preis zu fördern.

Der Vorverkauf von Bitcoin Hyper hat mittlerweile 6,15 Mio. USD eingenommen und bewegt sich in einem sehr hohen Tempo auf das Finanzierungsziel zu. Anleger haben noch für weniger als 22 Stunden Zeit, um sich den aktuellen Verkaufspreis von 0,012475 USD zu sichern. Zudem wird auch die Staking-Rendite von derzeit 167 % schrittweise abnehmen.

Jetzt nicht Bitcoin Hyper verpassen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.