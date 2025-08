ZOCKEN BIS ZUM CRASH? Die gefährlichste Börsenblase seit Jahren!

Anzeige / Werbung

Null-Tage-Optionen boomen, Margin-Schulden schießen in die Höhe, liquide Mittel der Privatanleger sind im roten Bereich - an den US-Börsen herrscht Casino-Stimmung. Doch was wie ein harmloser Trend wirkt, könnte der Auslöser für die nächste große Markt-Korrektur sein. Der gefährliche Mix aus Spekulations-Euphorie, Hebelprodukten und der Illusion grenzenloser Gewinne erinnert nicht zufällig an die Dotcom-Blase oder 2008.

Der Boom der Null-Tage-Optionen: Zocken wie im Casino

Seit Monaten sorgt ein neues Finanzinstrument für Furore an den US-Börsen: sogenannte 0DTE-Optionen ("Zero Days To Expiration"). Diese Finanzderivate verfallen noch am selben Tag, an dem sie gekauft werden. Ihr Reiz? Für wenig Geld winken enorme Gewinne - oder herbe Verluste. "Die Handelsvolumina dieser Kontrakte sind in den letzten fünf Jahren um das Sechsfache gestiegen", berichtete die CBOE jüngst. Dabei machen Privatanleger inzwischen mehr als die Hälfte des Handelsvolumens aus.



Was für Außenstehende nach technischem Börsenkauderwelsch klingt, ist in Wahrheit ein Symptom massiver Risikobereitschaft. Während solche Optionen traditionell von Profis zur Absicherung eingesetzt werden, spekulieren Privatanleger heute gezielt auf kurzfristige Kursbewegungen - mit teils verheerenden Folgen. "Die Explosion bei 0DTE-Optionen ist weniger ein Zeichen gesunder Märkte, sondern vielmehr ein Indiz für das zunehmende Zockerverhalten", warnt der US-Finanzanalyst Lance Roberts.