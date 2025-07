Erweiterung der globalen Präsenz und der Aktivitäten in der EU und dem UK mit umfassenden Zahlungsdiensten und AR-Fähigkeiten

Payroc WorldAccess, LLC ist ein führender nordamerikanischer Händlerakquisiteur und Anbieter von Zahlungstechnologie. Das Unternehmen gab heute bekannt, dass es einen endgültigen Vertrag zur Akquisition von BlueSnap unterzeichnet hat. Dies ist eine in Boston ansässige globale Plattform für die Zahlungsabwicklung und AR-Automatisierung. Diese strategische Akquisition vereint die direkt verbundene Akquisitionsinfrastruktur von Payroc über die USA, Kanada und Puerto Rico hinweg und transformiert die Fähigkeiten von Payroc durch BlueSnap's robuste globale Kompetenzen auf Unternehmensniveau. Die Transaktion soll im Q3 2025 abgeschlossen werden. Sie bedarf der Genehmigung durch Behörden und unterliegt den üblichen Verfahren.

Überblick über die Transaktion strategische Highlights

Dank der Akquisition entsteht ein Powerhouse, das sowohl End-to-End globale Kartenakquise als auch E-Banking-Verarbeitung für Händler, ISVs und integrierte Technologiepartner bietet, einschließlich:

Globale CNP Leadership Routing-Optimierung: Annahme von Card-not-present, elektronischem Check und alternativen Zahlungen in 47 Ländern, 100+ Währungen und 36+ lokalen Methoden über eine einzige API. BlueSnap's intelligente Routing-Tools und Tools zur Verhinderung von Betrug verbessern die Autorisierungsraten und verringern die grenzübergreifenden Kosten.

Annahme von Card-not-present, elektronischem Check und alternativen Zahlungen in 47 Ländern, 100+ Währungen und 36+ lokalen Methoden über eine einzige API. BlueSnap's intelligente Routing-Tools und Tools zur Verhinderung von Betrug verbessern die Autorisierungsraten und verringern die grenzübergreifenden Kosten. AR-Automatisierung Cash Flow-Effizienz: Schnellere Bearbeitung von Forderungen durch integrierte Rechnungsstellung, Aboabrechnung und automatisierte Beseitigung von Unstimmigkeiten. Echtzeit-Dashboards und standardisierte Workflows vereinfachen die Rechnungsstellung und das Einholen von Beträgen.

Schnellere Bearbeitung von Forderungen durch integrierte Rechnungsstellung, Aboabrechnung und automatisierte Beseitigung von Unstimmigkeiten. Echtzeit-Dashboards und standardisierte Workflows vereinfachen die Rechnungsstellung und das Einholen von Beträgen. Scale Partner Ecosystem auf Unternehmensniveau: Globale Unternehmen vertrauen dem System und führende ISVs, ERP-Plattformen und Fintechs sind integriert.

Globale Unternehmen vertrauen dem System und führende ISVs, ERP-Plattformen und Fintechs sind integriert. Globale Präsenz Exzellente Compliance: Lokale Akquisition, kombinierter Karten- und Elektronikcheck, dynamische und FX-Währungsumwandlung, Optimierung von Routing und Austausch, konsolidierte und genaue Berichterstellung und gut gemanagtes Clearing garantieren weltweit kosteneffiziente Verarbeitung und Compliance.

Kommentar von Führungskräften

"Durch die Kombination von BlueSnap's Zahlungsabwicklung mit dem Direktverbindungsnetzwerk von Payroc können wir Händlern und ISVs noch mehr bieten," sagte Jim Oberman, Chief Executive Officer von Payroc. "Dank dieser Transaktion können wir unsere globale Präsenz weiter ausdehnen und unseren Kunden und Partnern weitere Funktionen bieten. Wir sind sehr beeindruckt vom BlueSnap-Team wir teilen dieselbe Kultur und Vision: Wir beide möchten global ein noch effizienteres, intelligenteres Zahlungssystem entwickeln."

"Wenn BlueSnap sich mit Payroc zusammentut, haben unsere Kunden direkten Zugang zu branchenführenden Akquiseverbindungen und das Partnersystem erweitert sich erheblich," sagte Henry Helgeson, Chief Executive Officer von BlueSnap. "Gemeinsam versetzen wir Unternehmen in die Lage, die Zahlungsabwicklung daheim und global auszuweiten, Forderungen zu automatisieren und Innovationen schneller als jemals zuvor zu implementieren."

Berater für die Transaktion

Payroc wurde rechtlich durch Troutman Pepper, Locke und White Case LLP beraten.





BlueSnap wurde von TD Securities und William Blair im Hinblick auf Finanzen und von Goodwin Procter LLP rechtlich beraten.

Über Payroc

Payroc WorldAccess, LLC ist ein schnell wachsender Händlerakquisiteur, Verarbeiter und Anbieter von integrierten Zahlungsdiensten. Das Unternehmen bietet fortschrittliche Technologie zur Optimierung von Verkaufsprozessen. Payroc liefert Lösungen für eigene, innovative und Full-Service-Akquisition, die durch Partnerschaften mit wichtigen Kartenanbietern und Banken unterstützt werden.

Payroc ist über seine Tochtergesellschaften ein eingetragener externer Zahlungsabwickler für Visa, Visa ISO, Mastercard und MSP sowie ein Zahlungsserviceanbieter und Verschlüsselungssupport für Fifth Third Bank, National Association. Das Unternehmen ist unter anderem in Kanada bei Peoples Trust Company und in Puerto Rico bei Oriental Bank registriert.

Mehr erfahren Sie unter: www.payroc.com.

Über BlueSnap

BlueSnap ist eine globale Plattform für die Zahlungsabwicklung, die Unternehmen dabei hilft, weltweit Zahlungen zu empfangen und ihre Umsatzoperationen zu optimieren. Über eine einzige Integration unterstützt BlueSnap online und mobile Verkäufe, Marketplaces, Abonnements, die Bezahlung von Rechnungen und manuelle Aufträge über virtuelle Terminals. Die Plattform bietet Zugang zu mehr als 100 Zahlungsarten, verfügt über eine integrierte Betrugsprüfung und ein Rückbuchungsmanagement sowie automatisierte Tools für die Verwaltung von Forderungen.

Erfahren Sie mehr unter: www.bluesnap.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250731796926/de/

Contacts:

Medienkontakt: Alex McCandless

alex.mccandless@payroc.com 404-907-7623