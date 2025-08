LONDON, Ontario, Aug. 01, 2025. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen im Bereich sauberer Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat die ersten Tests mit Kunstrasen als Rohstoff für seine proprietäre Hydrochemolytic-Technologie (HCT) erfolgreich abgeschlossen.

In den letzten Monaten hat Aduro Proben von Kunstrasenabfällen, die häufig in Sportstadien und im Landschaftsbau verwendet werden, mit seiner Hydrochemolytic-Technologie getestet und vielversprechende Ergebnisse erzielt. Die Proben spiegelten die typische Mehrschichtstruktur moderner Kunstrasensysteme wider, darunter Grashalme aus Polyethylen (PE), Thatch-Schichten aus Polypropylen (PP), primäre und sekundäre PP-Trägerbahnen, Restfüllmaterialien wie Quarzsand und Gummigranulat sowie Polyurethan-Klebstoffe zur Befestigung der Trägerbahn und der Fasern. Diese komplexe Zusammensetzung, die mehrere Kunststoffe, duroplastische Klebstoffe und anorganische Materialien kombiniert, stellt Herausforderungen für das mechanische Recycling dar und schränkt die Kompatibilität mit herkömmlichen chemischen Recyclingverfahren ein, die auf saubereren, einheitlicheren Inputströmen basieren.

Tests haben gezeigt, dass der chemische Recyclingprozess von Aduro die Polyolefin-Komponenten des Rasens selektiv in kürzerkettige Kohlenwasserstoffprodukte umwandelt, die als potenzielle Rohstoffe für die Dampfcrackung und die Herstellung neuer Polymere relevant sind. Dies wurde ohne umfangreiche Vorbehandlung erreicht, da der Prozess Toleranz gegenüber den in alten Rasensystemen typischerweise vorhandenen gemischten Materialien und Verunreinigungen zeigte. Diese Ergebnisse tragen zu den laufenden Bemühungen bei, die Anwendbarkeit der Hydrochemolytic-Technologie auf komplexe Abfallströme zu bewerten, die mit herkömmlichen Recyclingverfahren nicht ohne Weiteres behandelt werden können.

Im Rahmen dieser Initiative erhielt das Unternehmen Kunstrasenproben von einem globalen Branchenakteur zur Bewertung. Mehrere andere Parteien haben Interesse an den Ergebnissen bekundet, was die wachsende Nachfrage nach chemischen Recyclingoptionen in diesem Segment unterstreicht.

"Dieser Testlauf bestätigt unsere Strategie, Marktsegmente anzusprechen, die aufgrund komplexer Materialzusammensetzungen oder begrenzter Verarbeitungskapazitäten vom herkömmlichen Recycling nicht ausreichend bedient werden", erklärte Ofer Vicus, CEO von Aduro. "Kunstrasen ist ein gutes Beispiel - seine mehrschichtige Konstruktion, die gebondeten Komponenten und die Verunreinigungen erschweren die Verarbeitung mit herkömmlichen Mitteln. Dies sind die Arten von Abfallströmen, für die maßgeschneiderte, modulare chemische Recyclingsysteme wie HCT besser geeignet sind."

Kunstrasen wird aufgrund seiner Langlebigkeit und geringen Pflegeanforderungen weltweit in zahlreichen Bereichen eingesetzt, darunter Sportplätze, Landschaftsgestaltung, Spielplätze, Straßenmittelstreifen, gewerbliche Dachflächen und Indoor-Trainingsanlagen. Ein einzelnes Feld in voller Größe kann zwischen 200 und 300 Tonnen wiegen, und in Nordamerika werden voraussichtlich mehr als 12.000 Felderinnerhalb der nächsten fünf Jahre das Ende ihrer Lebensdauer erreichen. Obwohl Hersteller und Recyclingunternehmen Rücknahmeprogramme und Strategien zur Wiederverwendung von Materialien eingeführt haben, werden diese Bemühungen häufig durch technische und wirtschaftliche Einschränkungen behindert. Laut HTF Market Intelligencewird der Markt für Kunstrasenrecycling voraussichtlich von 1,8 Mrd. USD im Jahr 2025 auf etwa 5,9 Mrd. USD im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ca. 15,8 % entspricht.

Neben Kunstrasen stellen Teppiche einen ähnlich komplexen und bislang wenig beachteten Abfallstrom dar. Das Weltwirtschaftsforumstellt fest, dass die Textilindustrie weltweit jährlich etwa 92 Millionen Tonnen Abfall erzeugt, wobei ein erheblicher Teil davon auf Bodenbeläge und Teppichprodukte entfällt. Obwohl Teppiche derzeit nicht Teil der Testaktivitäten von Aduro sind, deuten die Herausforderungen bei der Rückgewinnung dieses Materials darauf hin, dass es ein zukünftiger Kandidat für modulares, skalierbares chemisches Recycling sein könnte.

Aduro setzt die Entwicklungsarbeit mit Branchenakteuren fort, darunter zusätzliche Tests, Leistungsbeschreibungen und Bewertungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit des Verfahrens und des Potenzials für eine Serienproduktion. Diese Arbeit ist Teil der umfassenden Bemühungen des Unternehmens, die Anwendbarkeit der Hydrochemolytic-Technologie auf komplexe Abfallströme zu bewerten, die von der herkömmlichen Recycling-Infrastruktur nur unzureichend bedient werden.

Die derzeit im Bau befindliche Pilotanlage für den Next Generation Process (NGP) des Unternehmens ist so konzipiert, dass sie eine breite Palette von Rohstoffen verarbeiten kann. Die Erkenntnisse aus dem Testprogramm für Kunstrasen werden in zukünftige Betriebsstrategien und Protokolle zur Bewertung von Rohstoffen im Pilotmaßstab einfließen.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5fbffd0b-ccd6-477b-bb06-c004c127cb80